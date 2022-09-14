تراند اليوم : مباراة غلطة سراي بث مباشر .. فنربخشة بث مباشر مشاهدةبث مباشر جالاتا سراي وفنربخشة الدوري التركي HD غلطة سراي بث مباشر

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة في تركيا ، إلى مباراة القمة التي تجمع بين نادي غلطة سراي وفنربخشة ، مساء يوم الاحد ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من البطولة تجمع بين جلطة سراي وفنربخشة. ويحتل رفاق مصطفى محمد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد واحد وعشرين نقطة، بفارق تسع نقاط عن طرابزون سبور المتصدر. أقرا ايضا: مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر في الدوري الايطالي منذ 12 ثانية مشاهدة مباراة توتنهام وليدز بث مباشر في الدوري الانجليزي منذ 29 دقيقة اما فنربخشة هو الاخر يعاني هذا الموسم ، حتى ترتيبه لا يطمئن ، حيث يتواجد في المركز السابع برصيد عشرين نقطة، وقد فاز في ست مباريات وتعادل اثنتين وخسر اربع . بث مباشر جالاتا سراي وفنربخشة الدوري التركي.