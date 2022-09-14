تراند اليوم : بث مباشر مانشستر سيتي .. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر يوتيوب

بث مباشر مانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الاتحاد في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، سيبحث مانشستر سيتي عن الفوز في لقاء اليوم ومواصلة عروضه القوية بعدما انتصر على مانشستر يوناتيد في الجولة الماضية بهدفين دون رد، فريق المان سيتي قدم مباراة قوية أمام اليونايتد وخرج بالنقاط الثلاثة، وسيخوض لقاء اليوم بهدف استمرار نغمة الفوز من أجل مواصلة مطاردة تشيلسي المتصدر للحفاظ على فرصه في الاحتفاظ بلقب البريميرليج.

يقع مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر، المان سيتي فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين وأحرز 22 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: سكوت كارسون - روبن دياز - ناثان أكي - بينجامين ميندي

خط الوسط: فرناندينهو لويس روزا- إلكاي جوندوجان - جاك غراليش

خط الهجوم: رياض محرز-رحيم سترلينج - فيران توريس

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والقنوات الناقلة لها

أنتم على موعد مع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد الفريق الصعب إيفرتون في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 4:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات beIN Sports Connect.

وفي المقابل نرى أن إيفرتون قدم لقاء قوي أمام توتنهام في الجولة الماضية وخرج بنتيجة التعادل في الظهور الأول لكونتي في الدوري الإنجليزي، وسيبحث إيفرتون في لقاء اليوم عن ترويض المان سيتي والخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير للتقدم للأمام في جدول تريتب البريميرليج.

يقع إيفرتون في المركز الحادي عشرة برصيد 15 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات، وأحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

تشكيل إيفرتون المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: شيموس كولمان - مايكل كين- ياري مينا - لوكاس ديني

خط الوسط: الان ليلان - عبد الله دوكوري - أندريه جوميز

خط الهجوم: خاميس رودريجيز - دومينيك كالفيرت ليوين –ريتشارليسون