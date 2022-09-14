تراند اليوم : بث مباشر الاهلي السعودي وابها .. مباراة الاهلي السعودي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي السعودي مباشر ضد ابها

بث مباشر الاهلي السعودي وابها مباراة الاهلي السعودي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي السعودي مباشر ضد ابها مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر في الجولة الثانية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 14:30 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، في اللقاء الذي يقام على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، الأهلي يسعى في لقاء اليوم إلى مواصلة عروضه القوية بعدما فاز على الباطن في اللقاء الماضي بهدف دون رد، فريق الأهلي قدم مباراة قوية ويأمل في استمرار نغمة الانتصارات من أجل مواصلة الزحف للأمام في جدول الدوري والابتعاد عن صراع القاع وتحسين موقفه في جدول تريتب البطولة.

يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 15 نقطة حصدهم من الفوز في 3 مباريات والهزيمة في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وأحرز 14 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أبها

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: عبد الباسط هندي – معتز هوساوي – محمد خبراني – عبد الله حسون

في خط الوسط: علي الأسمري – نوح الموسى

في خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب – محمد المجحد – سلمان المؤشر

في خط الهجوم: عمر السومة

موعد مباراة الأهلي وأبها والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وأبها في تمام الساعة 13:30 بتوقيت غرينيتش، الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الأهلي وأبها عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.

وفي الجانب الأخر نرى أن أبها قادم من هزيمة أمام الفيصلي بهدف دون رد في اللقاء الماضي وهي الهزيمة الثانية على التوالي، وسيبحث أبها في لقاء اليوم عن استمرار ذاكرة الانتصارات من أجل التمسك بأماله وفرصه في الهروب من صراع القاع.

أبها يحتل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في 7 مباريات أحرز الفريق 11 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

تشكيل أبها المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: عبدالعالي أمحمدي

خط الدفاع: فهد الجميعة، أمين عطوشي، مهند القيضي، ساري عمرو

خط الوسط: ماتيتش، جهاد الزويد، سعد بقير، صالح العمري