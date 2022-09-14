تراند اليوم : إزالة عنكبوت من بطن أسترالاي مكث 3 أيام في بطنه

أستراليا- المشرق:

خضع رجل استرالي لعملية جراحية لإزالة عنكبوت من بطنه بعد أن ظل داخله ثلاثة أيام.

وكان ديلان توماس يقضي عطلة في جزيرة بالي الاندونيسية عندما تسلل عنكبوت صغير عبر ندبة في جسده وشق طريقه لمسافة أسفل الجلد امتدت من سرته إلى صدره.

وقال توماس لمحطة تلفزيون استرالية وقد رفع ملابسه ليكشف عن بطنه "هنا تسلل العنكبوت تحت جلدي".

وبينما كان في بالي، زار توماس مركزا طبيا محليا حيث وصف له علاج مضاد للدغات الحشرات.

وقال توماس، في حسابه على موقع "فيسبوك، "بعد إجراء فحوصات ووضع أشياء داخل بطني، وجد الأطباء أنه عنكبوت استوائي عاش بداخلي طيلة الأيام الثلاثة الماضية".

وأضاف قائلا "لم أشعر قط بأن حياتي انتهكت بهذا الشكل من قبل.. أنا سعيد أن المشكلة انتهت".

وبعدما عاد إلى بلاده في وقت سابق هذ الأسبوع، أزال الأطباء الزائر الاستوائي من بطنه.