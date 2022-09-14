تراند اليوم : أنباء عن الإفراج عن الشيخ العريفي اليوم

الرياض / مشرق نيوز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للإفراج عن الشيخ محمد العريفي، الداعية السعودي صباح اليوم.

وأكد الكاتب والحقوقي الجزائري أنور مالك أنه تواصل مع الجهات السعودية بخصوص الشيخ محمد العريفي، الداعية السعودي، وأن مصدرا موثوقا منه أكد أنه سيتم الإفراج عنه اليوم.

وكتب أنور مالك على تويتر: "منذ فترة ونحن في تواصل مع جهات مختلفة في السعودية بخصوص الشيخ العريفي، ومنذ قليل تلقينا خبرًا من مصدر موثوق أنه سيتمّ الإفراج عنه هذا اليوم" .

و كان الشيخ العريفي، قد تعرض للاعتقال من قبل السلطات السعودية، منذ أسبوعين، مما آثار ضجة وسخط جماهيري كبير لمحبي الشيخ من جميع البلدان العربية الإسلامية .