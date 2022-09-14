تراند اليوم : شيخ عربي يعرض مليون دولار لشراء سيارة "أفقر الرؤساء"

دبي / وكالات / مشرق نيوز

عرض شيخ عربي على رئيس أوروغواي خوسيه موخيكا (79 عاما)مليون دولار لشراء سيارته المتواضعة من نوع "فولكس واغن بيتل" التي أصبحت رمزاً لحياته التي عُرف عنها التقشف.

وقال موخيكا - الملقب بأفقر رئيس دولة في العالم- إنه لم يكن مهتما في البداية بالعروض التي قدمت لشراء سيارته، ولكن مع تكرار الأمر بدأ يهتم.

وقال إنه إذا حصل على مليون دولار ثمناً لسيارته فسيتبرع بالمال لبرنامج إيواء المشردين، أو لأي شيء يخدم بلاده.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن العرض -الذي لم يكن الأول من نوعه- قُدم من "شيخ عربي" أثناء قمة مجموعة الـ"77+الصين" التي انعقدت في وقت سابق من هذا العام في مدينة سانتا كروز في بوليفيا.

واكتسب موخيكا شهرة واسعة بعد توليه رئاسة أوروغواي عام 2010، وإعلان ثروته التي كانت سيارة "بيتل" من طراز 1987.