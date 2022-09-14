تراند اليوم : نيجيريا.. حكم قضائي يحظر الحجاب في المدارس الحكومية

أبوجا - مشرق

صادقت المحكمة العليا بمدينة "لاغوس" النيجيرية، على حظر ارتداء الحجاب في مدارس الدولة بالعاصمة السابقة، ووصفت منع الإدارات المحلية ارتداء الحجاب في المدارس بالتصرف الصحيح.

ورغم أن القرار تسبب في ردود فعل غاضبة لدى المسلمين في العاصمة "لاغوس"، إلا أن القاضية "مودبوي أونيابو"، بررت حكمها الصادر بأن "نيجيريا دولة علمانية، والسماح بالحجاب في المدارس الحكومية في لاغوس، يعتبر بمثابة تفضيل لأحد الأديان على غيره ما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية"، على حد وصفها.

جدير بالذكر أن المسلمين في العاصمة "لاغوس" كانوا قد دشنوا حملة تحت عنوان "بدون حجاب لن يكون هناك صوت"، وذلك قبيل انتخابات الولايات التي من المقرر أن تجري عام (2015).

وجاء الحكم بمثابة الصدمة لجمعية للطلاب المسلمين، التي سبق لها أن تقدمت بشكوى لإلغاء قانون المنع الصادر في ولاية لاغوس في 2013 بخصوص المدارس الابتدائية، والثانوية، مؤكدة أنها ستتقدم إلى محكمة النقض للاعتراض على الحكم.

يذكر أن عاصمة نيجيريا هي "أبوجا" منذ عام 1991، وكانت لاغوس هي العاصمة السابقة.