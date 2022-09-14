تراند اليوم : مجلة فلسطينية تفوز بمسابقة "شينخوا" العالمية

رام الله / مشرق نيوز

فازت مجلة (هذا الأسبوع في فلسطين) التي تصدر في رام الله، باللغة الانجليزية، اليوم الاثنين، بإحدى جوائز الشرف عن فئة "فرق الأخبار" في مسابقة الجوائز العالمية للتميز 2014 (جلوبال أوورد فور اكسلانس) التي نظمتها وكالة أنباء الصين (شينخوا) في العاصمة بكين.

وأعرب مدير عام المجلة ساني ميو في مقابلة مع (شينخوا)، عن سعادته البالغة لدى تلقيه نبأ الفوز بالجائزة، مشيرا إلى انها "رائعة بالنسبة للمجلة وأيضا بالنسبة لكتابنا وجمهورنا".

وقال إن هذه الجائزة مهمة أيضا من الناحية المادية فنحن شركة صغيرة ربحية، ونتمنى من خلال العائد المالي من هذه الجائزة أن نحقق استقرارا ماديا خاصة بعد أن تعرضنا لهجمة اسرائيلية خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم مصادرة سبعة حواسيب ولم يتم استردادها حتى الآن، مما تسبب لنا في انتكاسة مادية وعملية.

وأضاف ميو "نشعر بالفخر بحصولنا على هذه الجائزة"، مشيرا إلى أن لديه عشرات الآلاف من حسابات البريد الالكتروني في قوائم المجلة البريدية في أكثر من 127 دولة في العالم وسيشاركهم الأخبارة السعيدة بالفوز بالجائزة.

وحول المواضيع التي شاركت بها مجلته في المسابقة قال ميو إنه أرسل العديد من الموضوعات التي تنشرها المجلة الأسبوعية المختصة بالثقافة والتراث الفلسطيني، والتاريخ، والموسيقى، والعلوم، والفلكلور الفلسطيني.

وأشار إلى أن مجلته تهدف إلى إطلاع الأجانب على الوضع الفلسطيني وهي بمثابة "نافذة على فلسطين"، معربا عن أمله بأن "يشاهد موقع المجلة الالكتروني المزيد من الزوار الصينيين وغيرهم من أنحاء العالم بعد الفوز في المسابقة".

وقال ميو، إن مجلته المستقلة تطبع 10 آلاف نسخة شهريا تضم 100 صفحة لكل نسخة، ويتم توزيعها مجانا، فيما يتم تغطية النفقات من خلال الإعلانات التجارية، مشيرا إلى أنها "ليست ممولة بل هي مستقلة وقائمة بذاتها الأمر الذي يجعلنا نفخر بأنفسنا".

وحظيت المسابقة بإشادة الإعلاميين الفلسطينيين بحيث اعتبرها وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة بمثابة تشجيع للعاملين في وسائل الإعلام في الدول النامية بما فيها فلسطين لتعلم فنون الإعلام المختلفة خاصة تلك التي تتعلق بالمواطن والتنمية.

وأضاف خليفة أن الإعلاميين بحاجة دائمة إلى مثل هذه المسابقات والجوائز حتى لا يتوقف الإعلام عن تأدية الدور الوظيفي للتغطية الإخبارية.

وأشاد خليفة بإطلاق وكالة أنباء الصين مسابقة دولية لدعم تجارب الإعلاميين، مشيرا إلى أنها "مسألة مهمة جدا .

وأضاف في هذا الإطار، أن الدول النامية "مطالبة بدعم هذا الاتجاه للنهوض بالإعلام ومؤسساته المختلفة وهو ما يتجسد بهذه المسابقة الدولية".

كما اعتبر صحفيون واعلاميون أن تنظيم وكالة أنباء الصين مسابقات عالمية "أمر في غاية الأهمية لدعم الإعلاميين في الدول النامية مثل فلسطين التي يكابد إعلاميوها الأمرين من أجل القيام بدورهم في التغطية الإعلامية تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي الوقت ذاته التميز في المنافسة