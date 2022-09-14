تراند اليوم : وفاة طفل وأمه في ظروف غامضة في منتجع ببحر الميت والفندق ينفي مسؤوليته

القدس المحتلة / مشرق نيوز

توفيت صباح اليوم الخميس والدة الطفل عز الدين العويوي بعد أن عانت من ذات الأعراض التي أصابت ابنها المتوفى نتيجة الإصابة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم أحد الأطعمة في احد منتجعات البحر الميت مساء يوم الثلاثاء الماضي .

وكانت اسرة الطفل قد تعرضت جميعها لحالة تسمم اثناء اقامتهم في الفندق حيث تم نقل والد الطفل ووالدته وشقيقته ذات ال8 أعوام إلى المستشفى الاستشاري لتلقي العلاج ايضأً حيث وصفت حالتهم الصحية بالسيئة .

واتهم اقرباء العائلة ادارة فندق الهوليد إن بالإهمال وذلك لتعرض العائلة بالكامل للتسمم وذلك ما أكده لهم تقرير المستشفى ومماطلة الفندق بطلب سيارة الاسعاف لنقل المصابين مع ان مركز الدفاع المدني يقع مقابل الفندق.

ووفق ما أورد موقع "رؤيا" الإخباري الاردني فإن عددًا من المواطنيين يتناقلون أنباء عن أن أسباب وفاة الطفل ووالدته هي نتيجة إصابتهم بفايروس "الكرونا " وليس نتيجة إصابتهم بحالة تسسم، فيما لم يتم الحصول على رد من وزارة الصحة حول حقيقة ما جرى.

وكانت ادارة الفندق قد نفت لوسائل الاعلام هذه الاتهامات مؤكدة على القيام بكامل الاجراءات السليمة ، حيث تم نقل العائلة عبر الدفاع المدني الى مستشفى الشونة الجنوبية، ولكن الاطباء في المستشفى اكدوا بان حالة افراد العائلة مستقرة ليتم اعادتهم الى الفندق ثم نقلهم عبر سيارة تابع للفندق الى المستشفى الاستشاري.

وشكك الفندق برواية ذوي العائلة بامكانية التسمم من طعام الفندق حيث أكدت الإدارة انه لا بوجد أي حالات تسمم لدى نزلاء الفندق، مشدداً بانه تم فحص الطعام في الفندق ولم يتبين وجود اية اطعمة فاسدة.

وفي تفاصيل حادثة التسمم التي تعرضت لها عائلة السيد علاء العويوي من الخليل ، ذكر محامي العائلة الأستاذ حسام العويوي أن المواطن علاء العويوي كان يقضي إجازة برفقة عائلته في فندق هوليدي إن البحر الميت ذو الخمسة نجوم , وتناولت العائلة وجبة عشاء طلبتها من مطبخ الفندق , حيث اصيب كافة افراد العائلة المكونة من الاب والام وطفل 3 سنوات وطفلة صغيرة 8 أشهر بحالات تقيؤ وإسهال , وتم إسعافهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية .

وعلى إثر ذلك ، ابلغ المناوبون في طوارىء مستشفى الشونة الجنوبية العائلة المصابة عدم توفر إمكانية إجراء غسيل معدة لهم , حيث عادت العائلة إلى الفندق , وهناك ابلغهم طبيب الفندق ان الوضع لا يدعو للقلق وليس خطير , وقام الفندق بتأمينهم بسيارة خاصة إلى عمان دون ان يرافقهم طبيب الفندق , حيث توفي الطفل عزالدين بالطريق وقبل وصوله المستشفى الاستشاري .

واضاف محامي العائلة والمتواجد حالياً مع العائلة المصابة انه تم إدخالهم المستشفى الإستشاري ، فيما حضر الى المستشفى فريق مكون من مندوب الأمن العام ومؤسسة الغذاء والدواء والأجهزة المعنية .

يذكر ان العائلة كانت في الأردن في إجازة ترفيهية، وهي تقطن المملكة العربية السعودية ، فيما تقطن عائلتي الأب والأم مدينة الخليل في فلسطين .