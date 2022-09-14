تراند اليوم : تنسيق كلية علوم البترول والتعدين .. تنسيق كلية علوم البترول والتعدين 2021 بمطروح

تنسيق كلية علوم البترول والتعدين 2021 وكافة معلومات عن نظام الدراسة بكلية علوم البترول والتعدين والكلية بتاخد من كام "تنسيق الكلية" وبتقبل علمى علوم بس وله علمى رياضة كمان و مصاريف الكلية و عدد سنوات الدراسه و اقسام الكلية ومواد الكلية وهل الكلية ليها تكليف وله لا ... والمقال بيتجدد باستمرار لاضافه احدث المعلومات عن الكلية التى تعد فرع لجامعة الاسكندرية بمطروح .

الحد الأدنى للقبول علوم البترول والتعدين بمطروح 2020- 2021 هو 398.5 درجة.

افتتحت كلية علوم البترول والتعدين يوم الاثنين 25-7-2017 ضمن كليات فرع جامعة الاسكندرية بمطروح والهدف من إنشائها في إحداث نقلة نوعية في مجال البترول في مصر خاصة بالصحراء الغربية واستغلال ما تزخر به من ثروة بترولية وتعدينية هائلة ، حيث يوجد بمطروح نحو 600 مليون طن من الثروات المعدنية : مثل الدُولميت والحجر الجيري والطفلة ورمال السيلكا والجبس والرخام ، كما تُقدر الثروة البترولية بـ4.8 مليون برميل بترول، مع وجود ميناء الحُمرة بالعلمين لتصدير المواد البترولية، وكذلك يوجد 13.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وجهة نظرنا عن الكلية

ما يميز الكلية من وجهة نظر فريق الموقع:

اولا الاهتمام الشديد بيها خصوصا انها كلية جديده "على الرغم ان القسم موجود بالفعل فى كليات العلوم .

ثانيا مكان الكلية وهو مطروح وده بيسمح برحلات ميدانية وتدريب مكثف وكتير للطلبة.

ثالثا اهتمام المحافظه والمحافظ بتقديم الدعم للكلية من خلال بعض المنح للطلبة المتفوقين بالكلية.

تنسيق الكلية بعد الثانوي العام

الكلية بتاخد من كام:

تنسيق الكلية سنة 2019 كان 399 "97.32%".

تنسيق الكلية سنة 2018 كان 395 "96.4%".

تنسيق الكلية سنة 2017 كانت 390.5 "95.3%" وقبلت 50 طالبً فقط.

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الخريج بيحصل على بكالريوس ايه

الخريج بيكون جيولوجي بترول او جيولوجى تعدين حسب قسمة.

هل بتقبل علمى علوم وعلمى رياضة؟

تقبل علمى علوم وعلمى رياضه

المصروفات

سنه 2017 كانت ٦٠٠ شامل الملف .

عنوان الكليه

مرسي مطروح خلف مسجد الروضه شارع الجلاء اللوكس

نظام الدراسه

علي ترمين الاول فصل الخريف والثاني فصل الربيع

الكليه تعمل بنظام الساعات المعتمده الذى يتطلب 134 ساعة معتمدة لتخرج الطالب.

عدد سنوات الدراسه

٤ سنوات

هل الكلية قسم من كلية العلوم جامعة الاسكندرية

الكليه ليست قسم من اقسام كليه علوم اسكندريه ولكن هي كليه قائمه بذاتها علوم البترول والتعدين.

هل في سكن للطلاب

للان لا يوجد سكن خاص للجامعه الا بمنطقه فوكه قبل مطروح بحوالي ٧٥ كيلو وتوجد بها كليتي الطب البيطرى والزراعه الصحراويه واعتقد انه بعيد عن كليه علوم البترول والتعدين بمطروح وباذن الله فرع مطروح جامعه الاسكندريه في طريقه لحل موضوع السكن .

حل السكن!

السكن: بتأجر شقه انت ومجموعه من صحابك والشقق هناك سعرها رخيص

الاسعار: فى 2020/2019 كانت الشقة مفروشة 3 غرف وحمام ومطبخ فى رانج من 1200-1500 فى الشهر

العدد فى الشقة: بيكون من 4-6 فى الاغلب

الاقسام داخل الكلية

أ- قسم جيولوجيا البترول

ب- قسم جيولوجيا التعدين

هل الكلية لها تكليف

الكلية ليس لها تكليف - ويمنح الخريج درجة البكالوريوس فى علوم جيولوجيا البترول أو علوم جيولوجيا التعدين أعتمادا على برنامج دراسة الطالب بالكلية.تسجيل المقررات

بيكون فى شئون الطلبة لمدة اسبوع.

مجالات عمل الخريجين

هناك مجالات عديده في مجال البترول او الثروه المعدنيه (التعدين) والكلية ليس لها تكليف وهى ليست ملزمه بانها تشغل الطالب بعد التخرج مثلها مثل كليه الهندسه او كلية العلوم.

الشغل بيكون فى شركات التنقيب عن البترول أو الثروة المعدنية ، وأحنا وضحنا بالتفصيل الممل مجالات العمل فى الأسفل.

نفس مجالات عمل أقسام جيولوجيا وجيوفيزياء سواء منفردة أو مزدوجة فى شركات البترول وهى كالأتى:

مجالات عمل الجيوفيزياء:

Petrophysicist

Well log interpreter

Seismic interpreter

interpreter of any type of waves "such as Gravity and magnetic "

مجالات عمل الجيولوجيا:

Mud logger

Mud engineer

Well site geologist

شغلة بيكون فى الاماكن دى:

الشركات البترولية شركات التعديـن ومجال تعدين الخامات الأقتصاديه الرسوبية. مراكز بحوث الفلك والجيوفيزياء شركات الحفر مصانع الإسمنت و الآجر و مواد البناء وأعمال المحاجر. مكاتب الدراسات للأشغال العمومية المناجم الإستكشافات و الأثار مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

ملحوظة! العمل فى البترول عايز واسطة ، والحل للى مش معاه واسطة اولأ لازم تدريب ميدانى كتير والتدريب خصوصا فى الشركات فى الصيف ، ثانياً يجيب تقدير كويس فى الكلية مش أقل من جيد جداً.

أولا مجال البترول :

يُعتبر هذا المجال أكثرهم شهرة فهو بمثابة حلم لعدد كبير من الطلاب والدارسين في مجال الجيولوجيا والبترول ؛ إذا قررت العمل به فعليك دراس وتعلم بعض الكورسات وهي كالتالي: (ليست مُرتبة حسب الأهمية) :

• تسجيلات أبار البترول Well Logging

• البتروفيزياء Petrophysics

• مبادئ الجيوفيزياء Fundamentals of Geophysics

• التنقيب السيزمي Seismic Exploration

• الجيولوجيا الحقلية Field Geology

• الجيولوجيا تحت السطحية Subsurface Geology

• تسجيلات الطفلة Mud Logging

• هندسة الطفلة ( هندسة سوائل الحفر) Mud Engineering

• جيولوجيا البترول Petroleum Geology

• علم الطبقات Stratigraphy

• علم الطبقات الحفرية Biostratigraphy

• الجيوكيمياء Geochemistry

- أنواع شركات قطاع البترول :

1- الشركات المالكة (Owner ) : و هي شركات تمتلك حقوق أمتياز التنقيب في مساحات جغرافية محددة وفقا لعقود مع وزارة البترول و بالنسبة لمعظم الدول العربية تمثل الغالبية منها شركات استثمار أجنبي و تتطلب معظم هذه الشركات عدد معين من سنوات الخبرة .

من أهم الوظائف الخاصة بتخصصات جيولوجيا و جيوفيزياء بتلك الشركات:

Well Site Geologist-Geophysicist-Petrophysicist-Geoscientist- Reservoir Engineer- Petroleum Engineer

2- الشركات المختلطة : و هي شركات تنشأ في مراحل تنمية الآبار بين شركات وطنية تابعة للوزارة و بين شركات استثمار أجنبي .

من أهم الوظائف الخاصة بتخصصات جيولوجيا و جيوفيزياء بتلك الشركات:

Well Site Geologist-Geophysicist-Petrophysicist-Geoscientist-Reservoir Engineer –Petroleum Engineer

3- شركات الخدمات (Service ) : و هي شركات تقوم بتنفيذ خدمات معينة تتطلبها الشركات المالكة أو المختلطة ( خدمات تسجيلات آبار – خدمات مقاولات معدات حفر – خدمات تسجيلات طفلة – خدمات تحضير سوائل الحفر ( الطفلة ) – خدمات معالجة بيانات ....الخ .