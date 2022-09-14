تراند اليوم : تنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021 ،،، تنسيق المعاهد الخاصة 2021

تنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021 في جمهورية مصر العربية عقب الاعلان عن تنسيق المرحلة الثانية، ويوجد في البلاد أربعة وخمسين معهداً نقدم لكم قائمة بأسمائها وتنسيق المعاهد الخاصة 2021 لاسيما المختصة في الهندسة .

54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).

وننشر لكم " تنسيق معاهد الهندسة الخاصة المعتمدة 2021 " والقائمة الكاملة للمعاهد الخاصة العالية الهندسية ، كما يلى:

حد أدنى 254.5 فأكثر أي بنسبة 62.07 للشعبة العلمية، وحد أدنى 238 درجة فأكثر بما يعادل 58.05% لأقل من 269.5 درجة للشعبة الأدبية.

1ـ المعاهد الخاصة العالية الهندسية:

وتضم (54) معهدًا، وهى على النحو التالى:-