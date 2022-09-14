تراند اليوم : تفسير حلم الزواج للعزباء

تفسير حلم الزواج للعزباء ، يفسر النابولسي حلم الزواج في المنام على انه يدل على العناية من اللّه سبحانه وتعالى وربما يدل الزواج ايضا على الاسر والدين والغم والهم، والدخول في الضمان او السعي في تولية المناصب الجليلة، فان تزوج امراة معروفة سعى فيما يستطيع القيام به وإن تزوج امرأة مجهولة أو لم ير في المنام امرأة دل ذلك على قرب الأجل والرحلة من دار إلى دار وإن كان صالحاً للإمارة تأمر أو الولاية تولى أو نال منصباً يليق به وإن كان الزواج في المنام بمجرد شهوة كان عقداً مع اللّه صالحاً وإن كان بزفاف على جاري العادة فهو منصب أو صيت حسن يرتفع له والزواج يعبر بالحرفة فمن رأى أنه تزوج امرأة وماتت فإنه يعمل في حرفة لا ينال منها إلا العمل والعناء والهم ومن تزوج في المنام بأربعة نسوة فإنه ينال زيادة.

تفسير حلم الزواج للعزباء

يفسر ابن سرين العلامة في تفسير الاحلام، ان من راى انه تزوج بامراة فانه يسعى في حرفة ينال منها اثما واجتراء على المعاصي، وهناك تفسيرات كثير لبعض من الاحلام التي فسرها جلة من علماء مفسرين الاحلام ومنها: