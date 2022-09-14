تراند اليوم : تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. تنسيق المرحلة الثالثة 2021 أدبى علمي علوم

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الكلية
الحد الأدنى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
359
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية
352
ألسن كفر الشيخ
350
سياسة واقتصاد السويس
349
سياسة واقتصاد بني سويف
344
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
341
ألسن عين شمس
340
إعلام القاهرة
339
ألسن الفيوم
339
إعلام المنوفية
336
ألسن بني سويف
335
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
334
ألسن المنيا
333
ألسن أسوان
333
آثار الزقازيق بصان الحجر
332
ألسن سوهاج
332
ألسن الأقصر
331
إعلام بني سويف
330
آثار دمياط
330
آثار عين شمس
329
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق
329
آثار القاهرة
328
إعلام جنوب الوادي
326
آثار الفيوم
325
آثار ولغات مطروح
325
آثار أسوان
324
آثار الأقصر
323
آثار سوهاج
322
الاعاقة والتأهيل بني سويف
321
آثار جنوب الوادي
321
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد
321
تربية الإسكندرية
318
تربية الزقازيق
317
تربية عين شمس
316
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
315
حقوق سوهاج
315
تربية بور سعيد
314
آداب العريش
314
تربية المنصورة
312
تربية طنطا
311
تربية بنها
310
آداب القاهرة
308
فنون جميلة (فنون) حلوان
307
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
307
تربية دمنهور
306
تربية المنيا
305
تربية طفولة مبكرة الزقازيق
304
تربية كفر الشيخ
303
تربية المنوفية بشبين الكوم
303
تربية حلوان
302
فنون جميلة (فنون) المنصورة
300
آداب عين شمس
300
تربية مطروح
300
تربية سوهاج
299
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
299
تربية طفولة مبكرة بور سعيد
298
تجارة القاهرة
298
تربية مدينة السادات
297
تربية جنوب الوادي
296
آداب الإسكندرية
295
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
295
تربية بنات عين شمس
295
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد
294
تربية طفولة مبكرة المنصورة
294
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس
293
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
293
تجارة دمياط
293
تربية الفيوم
293
تجارة المنصورة
292
آداب حلوان
292
تجارة عين شمس
292
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية
291
تجارة الإسكندرية
291
تجارة وإدارة أعمال حلوان
290
آداب بنها
290
حقوق بور سعيد
290
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
289
آداب المنصورة
289
تجارة الزقازيق
289
تربية أسيوط
289
تجارة جنوب الوادي
287
تربية (طفولة) طنطا
287
تربية طفولة مبكرة المنوفية
287
تربية بني سويف
286
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ
286
فنون جميلة (فنون) أسيوط
286
تربية قناة السويس بالإسماعيلية
285
حقوق دمياط
285
تربية السويس
284
تربية نوعية الزقازيق
284
تربية (تعليم ابتدائي) بنها
284
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان
284
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية
283
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية
283
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس
283
آداب بور سعيد
283
آداب انتساب موجه القاهرة
282
فنون جميلة (فنون) المنيا
282
تربية نوعية القاهرة
282
تربية طفولة مبكرة أسيوط
282
تجارة بور سعيد
282
دار العلوم القاهرة
281
تربية (طفولة) الإسكندرية
281
آداب الزقازيق
281
آداب بنات عين شمس
281
تربية (طفولة) عين شمس
281
آداب طنطا
280
آداب وعلوم إنسانية السويس
280
تجارة كفر الشيخ
280
تجارة بنها
280
تربية (طفولة) كفر الشيخ
280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
280
تجارة انتساب موجه القاهرة
280
تربية طفولة مبكرة القاهرة
279
تربية نوعية طنطا
279
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور
279
آداب دمياط
279
تجارة أسوان
279
فنون جميلة (فنون) الأقصر
278
آداب انتساب موجه عين شمس
278
تربية رياضية بنات بنها
278
تربية نوعية الإسكندرية
278
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
278
آداب المنوفية بشبين الكوم
277
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
277
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال
277
تربية طفولة مبكرة دمنهور
277
آداب انتساب موجه الإسكندرية
277
آداب الوادي الجديد
276
حقوق المنيا
276
آداب كفر الشيخ
276
تجارة العريش
276
تربية طفولة مبكرة الفيوم
276
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
275
تربية دمياط
275
تجارة طنطا
275
آداب الفيوم
275
تربية جنوب الوادي بالغردقة
275
تربية طفولة مبكرة المنيا
274
آداب أسوان
274
آداب دمنهور
274
تجارة دمنهور
274
تجارة انتساب موجه عين شمس
274
تجارة المنوفية بشبين الكوم
274
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال
273
تربية طفولة مبكرة بني سويف
273
آداب انتساب موجه حلوان
273
تجارة السويس
273
تربية طفولة مبكرة مطروح
273
آداب انتساب موجه بنها
272
حقوق القاهرة
272
تجارة انتساب موجه الإسكندرية
272
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان
272
تربية نوعية المنصورة
272
تربية نوعية كفر الشيخ
271
آداب انتساب موجه المنصورة
271
تجارة بني سويف
270
تجارة مدينة السادات
270
آداب انتساب موجه بنات عين شمس
270
حقوق عين شمس
270
تجارة سوهاج
270
آداب سوهاج
270
تربية نوعية بور سعيد
270
تجارة أسيوط
270
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
270
تربية نوعية عين شمس
270