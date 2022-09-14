تراند اليوم : اسماء بنات جديدة

طالع أجمل قوائم أسماء البنات والاولاد الحديثة للعام 2021 /2022 مع معانيها، والتي يبحث عنها الكثيرين.

حيث يحتار الوالدين عند اختيارهم لإسم مولدهم، وخصوصا لو كان أنثى، حيث يسعون للبحث عن أجمل إسم ناعم وجميل ومميز حتى يطلقوه على ابنتهم، والذي سيكون له تأثير مباشر على شخصية البنت في المستقبل كما سيميزها من بين بنات الجيران والأهل، لذلك يقوم "الخليج 365" بعرض اجمل وأروع الاسماء الحديثة والمميزة لعام 2021 /2022 لأجمل أسماء البنات.

أسماء بنات رائعة وراقية ومعانيها :-

نوة: النظرة إلى الأشياء سريعا

سيرين: ومعناه الفتاه الحلوة العذبة

جوانة : شنطة العطورات والطيب

مهرة: المرأة عظيمة المهر

كأرمن : اسم زهرة برية في اسبانيا

جودي : جبل الجودي الذي رست عليه سفينة نوح

اسماء بنات حلوة

آمنة اسم أم النبي صلى الله عليه و سلم و معناه المستقرة أو الوادعة

ابتعاث بمعنى خلق الحركة في الشيء الهادئ

أزهار جمع زهرة

أحلام : حلم : طول الأناة والصبر أو ما يراه النائم من خيالات ورؤى .

إخلاص : أمانة

أروى : أنثى الوعل أو الفتاة الجميلة .

أريج : عطر ، رائحة طيبة .

أزهار : نبات جميل ذو زهر وألوان .

أسرار : أخبار مكتومة ، غير معلنة .

آيات : آية : علامة .

ائتلاف : من الإلفة والتوافق .

ابتسام – ابتسامة : ضحكة خفيفة ، رقيقة تبيّن مشاعر السرور والسعادة

ابتعاث : إرسال إلى ناحية ما ، أو إيقاظ وخلق الحركة في ما كان هامداً

ابتهاج : سرور ، انشراح ، بهجة .

ابتهال : تضرع ، دعاء للحصول على أمر مُبتغى

سدرة : سدرة المنتهى نوع من الأشجار

لينة : نخلة

دانية : قريبة

إسراء : غني عن التعريف

آلاء : نعم

ديم: جمع ديمه وهو المطر الخفيف

هتان: المطر الخفيف المتواصل

تالا .. وهي النخلة الصغيرة

نورسين : ضوء القمر

رانسى : اسم غزال ويقال اسم نهر أيضا

ماذى : العسل الأبيض

مياسين : وهى النجمة البعيدة

اسامى بنات

إسعاد : من السعادة ، تقديم السعادة للآخرين .

أسل : سيف أو نبات دقيق الغصن .

أسمى : أعلى منزلة . أرفع .

أسماء : جمع اسم .

أسمهان : علا وارتفع .

أسيل : الخد الناعم الملمس .

أشجان : شجن ، حزن .

ريتاج : الباب العظيم ومنه إسم باب الكعبة المشرفة,ويقال قفل الكعبة

جوليا : إسم لاتيني معناه الشابة في عقلها وقلبها

رزان : ذات رزانة ووقار

أشواق : شوق : صبابة وجوى .

أصالة : ذات مجد أصيل .

أصيلة : بنت الحسب والنسب .

أضواء : أنوار .

اعتدال : من عدل : سار سيراً مستقيماً .

اعتزاز : افتخار بالعزة .

اعتكاف : انزواء ، ابتعاد .

اعتماد : قصد ، اتكال ، توكّل .

أغاريد : غناء ، أهازيج .

افتكار : إعمال الفكر وتغليب العقل .

أفنان : من أفانين .

لاما : نوع من الحيوان يشبه الغزال

ليم : الصلح والوفاق

لوليا : من اللولو أو الدانة

ريمان : مثنى ريم والريم هو الظبي الصغير

أسيل : الأملس والناعم

ريما : الغزال الناصع البياض

إقبال : مجيء ، قدوم .

إكتمال : إتمام ، إنجاز .

إكرام : تعظيم ، تكريم .

ألطاف : الرفق والرقة والعذوبة .

ألفة – ألفت : من الأنس ، وتكتب بالتاء الطويلة في الأسماء التركية .

ألمى : ظل كثيف أسود .

داليا : الناعورة التي يديرها الماء ,شجرة العنب

ديالا : منسوب إلى نهر ديلي في العراق أو العسل والشهد

كادي : الماء البطئ الجريان ,نوع من أنواع الأزهار

وسن : النعاس ,ثقل النوم

وجد : الحب الشديد

اسماء بنات جديدة مع معانيها

ريفال : طويلة الشعر،المتبخترة في مشيها

إلهام : وحي .

أليس : كلمة أعجمية تعني النعومة .

أمان : دعة ، استقرار ، هدوء .

أماني : أمنية : وهي البُغية أو الطلب .

امتنان : شكر ، تقدير .

أمجاد : ج . مجد .

أمل : رجاء ، تمني .

أميرة : ذات أمر وسلطان .

أميمة : تصغير ( أمّ ) أو هي مطرقة الحداد .

أميّة : تصغير ( أمة ) أي عبدة أو جارية .

أمينة : وفّية ، مخلصة .

انتصار : إحراز النصر أو إعانة المظلوم ونصرته .

راما : ستار الكعبة

جوري : الورد الأحمر الكبير

دانية : القريبة المحببة للقلوب

لينا : النخلة الصغيرة

ميسم : العضو المؤنث في الزهرة

سجى : الصفات الحميدة

بارعة: فائقة الجمال.

بارقة: مشرقة.

باسلة: شجاعة.

باسمة: تعبير عن الفرح وهو منزلة تقل عن الضحك.

بان: شجر طيب الرائحة.

بانية: التي تبني وتعمر.

باهرة: التي تبهر النظر بحسنها وجمالها.

بتول: عذراء لم يمسها رجل.

بثنة ـ بثينة: الأرض اللينة السهلة.

بدر: القمر ليلة اكتماله.

بدر الدجى: القمر الذي يطلع في الظلام.

بدرة: كيس النقود.

بدرية: نسبة إلى البدر.

بدور: مصدر بدر.

بديعة: سمينة، أصيلة لامثيل لها.

روانا : السفر والدليل

جالا : كلمة فارسية بمعنى المنطقة المرتفعة

فريال : بمعنى الدلع

إنجي : لؤلؤة

تاليا : نور الجنة

جوليا : الشباب

أجمل اسماء البنات

بشرى: خبر سار يجلب الفرح.

بلسم: شجر يداوى به.

بلقيس: اسم أعجمي عرفت به ملكة سبأ التي قصدت النبي سليمان عليه السلام.

بلماء: ليلة البدر لعظم القمر فيها.

بلند: لفظة فارسية بمعنى عالية المنزلة.

بنان: رؤوس الأصابع.

بنفسج: زهر جميل ذو رائحة زكية.

بها ـ بهاء: جسن/ جمال/ ظرف.

بهية: صاحبة بهاء وجمال.

رسيل : الماء العذب

رودينا : السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء

وروديناهي أول سيدة مجاهدة صنعت الرماح والسهم

تالين : منتهى الحلا

ريتال : المرتلة في القرآن

ريتان : الماء الموجود في الأصداف

تباهي: افتخار.

تذكار: ذكرى.

ترف: عيش رغيد.

تغاريد: زقزقة العصافير.

تغريد: زقزقة.

تقوى: الخشية والخوف.

تقية: ورعة.

تمارة: بائعة التمر.

ثناء: مديح، إطراء.

ثنية: طول المقام.

ثواب: الجزاء خيرا.

ثورة : تمرد.

ثغاء: صوت الشاة.

ثغامة: زهرة جبلية بيضاء الثمر والزهر.

ثمينة: مرتفعة الثمن غالية.

ثراء: غنى، بذخ، ترف.

اسماء بنات حديثة

مادلين : حلوى وفاكهه صيفيه

ماريه : وليس ماريا … امراه بيضاء واسم ماريا القبطيه احلى مثال

مايا : مأخوذ من الام معناه الام المرضعه

مغاني : جمع مغنى نعناته منزل واقامه

منار : موضع النور

منيفه : تامه الطول والجمال

ميرا : عربي مأخوذ من ميرة ..طعام يذخره الانسان ..

ميلاء : شجره كثيره الاغصان

جلسان: ورد أبيض ذو رائحة زكية.

جلنار: اسم فارسي يطلق على زهر الرمان.

جلواء: ذات سعة.

جليلة: موقرة.

جمانة: أي لؤلؤة صغيرة وتطلق هذه التسمية على مقدم السفينة

جمال: حسن، بهاء.

جمالات ـ جملات: ذات جمال.

جنا : كل ما يجنى من الثمر.

جنان: الليل/ أو القلب والروح.

جنين: الولد ما دام في الرحم.

جهاد: القتال في سبيل الله، نضال.

جيهان: الدنيا.

جهينة: غلظة الوجه.

جوانا: الشابة .

اسماء بنات جديدة

تولين ضوء القمر، نوع من الأزهار

هيام العشق الكبير

ريناد تراب الجنّة، بخور الكعبة ال

جميلة حلوة

حلا جمال

عتاب الملام

أنيسة مأنوس بها

أناهيد الزهور أو ألهة الشمس

إيلاف العهد، الالفة

إيثار التفضيل

إنصاف العدل

إنتصار الفوز

إلهام الايحاء

إغراء الاجتذاب الذي لا يقاوم

اسماء بنات بحرف الباء

باهرة ساطعة الاضاءة

بشرى خبر مفرح

بهيرة صاحبة السعي الشديد

بسنت زهرة ذات رائحة مميزة

بيداء الفلاة، المكان المستوي المشرف

بيارق الاعلام الكبيرة والكثيرة

بهيرة السيدة الشريفة

اسماء بنات حلوة

أريج: عطر طيب الرائحة

أسيل: الخد الناعم

أغاريد: غناء

أليس: النعومة

أفنان: الجمال والبهاء

ألين: أجمل نساء العالم

ألماس: حجر كريم

أسيف: رقيقة القلب

أمار: أميرة الأميرات

أمل: التمني والرجاء

أمل: الرغبة

أطياف: خيال

بسيل: الشجاعة

بسنت: زهرة من الزهور الجميلة

بشيرة: المرحة

بهية: جميلة

أمل : طيبة قلب

أسماء : مخلصه

يسرى : شخصية قوية

ايمان : معناه دين

خاشعة : المتضرعة إلى الله

ضياء : النور

سلسبيل ومعناها الماء العذب

ترف من أسماء البنات بمعنى رغد العيش

مرح اسم بنت يعبر عن شدة الفرح

لينا وهو اسم بنت بمعنى النخلة الصغيرة

لميس بمعنى اللمس

أسمى من أسماء البنات العربية بمعنى أعلى وأرفع

أسوة اسم بنت عربي قديم معناه قدوة

أشجان من أسماء البنات التي تعبر عن الحزن

أفراح من الأسماء التي يكثر اطلاقها على البنات في مصر بمعنى التعبير عن السرور والفرحة

أفكار هو أيضا من الأسماء المصرية ويعبر عن الذكاء

أميرة من اسماء البنات العربية الأكثر انتشارا في جميع الدول العربية ومعناه بنت الملك أو زوجته أو السيدة الحاكمة

إلهام اسم انثى عربي بمعنى الحدس

هويام : اسم بنت على وزن رزان

اسماء بنات عربية تنتهي بالتاء المفتوحة :

جملات وتعني الجمال

حشمت بمعنى الحياء

حكمت بمعنى التصرف بحكمة

أسماء بنات أكثر شعبية في الدول العربية :

نور بمعنى الضوء والايمان

عبير اسم عربي أصيل معناه الرائحة الطيبة

هناء بمعنى الاستقرار والسعادة

اسماء بنات مركبة

أم الخير

شجرة الدر

نور الهدى

عطية الله

أم كلثوم

ست الحسن

آيات: بمعنى العلامات أو الإشارات

تقوى: معناه العبادة والصلاح

حنان: العطف والشوق

آلاء: النعم

إحسان: المعروف

إخلاص: الصدق

تسنيم: اسم عين ماء في الجنة

أبرار: اسمبنت بمعنى المطيعة والصادقة

رغد: الحياة الناعمة

إسلام: الخضوع لله

اسماء اولاد 2018

خاطر : ماحاك بالنفس

نايف : العالي, المرتفع

كنان : ستر ووقايه

لؤي : الثور الوحشي

بسام : كثير الابتسام

كاظم : ساكت

مهند : اسم من اسماء السيف

تركي : أي نسيب الى تركيا

عادل : العدل وعدم الظلم

مروان : مثنيمرو وهو الحجر الأبيض

تامر: كثير الرزق

حيدر: الاسد

داني: القريب

ذمار: مدينة يمنيه واحد ملوك اليمن

راجح: الرصين العقل

زهير: نوع من النبات

ريان: الغصن الأخضر أوالشارب حتى الارتواء

صفوان: صخر املس

طاهر: التقي الشريف

عمار: الحليم والبناء

غسان: حدة الشباب

فراس: الذكي المتوقد : كامل: كامل الاوصاف

كريم : السخي المعطاء

لامي: الهواء وشجرة العلك

مشاري: خليه النحل

مصعب:الذي يتحمل الشدايد

معاذ: محصن باسم الله

مصطفي : المفضل المختار : نادر: الفريد من نوعه

نيار: شدة ضوء النار وحرها

نبراس: كلمة تركية بمعنى سنان الرمح أو المصباح

هاشم: الكاسر حلاب اللبن الحاذق والجبل الرخو

وافي : المخلص الوفي

أمجد: من زاد على غيره في طلب العلا، ونيل المجد

أنس : مصدر أنس لمن يعايشه

باهر : يبهر من يراه بوجهه المنير

بدر : عندما يكتمل القمر في ليلته يصبح بدراً، منيرا، فيعم الدنيا نوره

بشر : من قولهم: رأيت له بشرا حسنا أي: لطافة طلاقة الوجه

بَشار : كثير البشر، والسرور، وحامل البشرى إلى الناس

سفيان : اشتقاقه من السافي، وهو ما سفته الريح من تراب وغيره وكان سفيان فعلان من ذلك

شادي : فالشادي: المغني وطالب العلم والأدب

ادهم : ما يشوبه السواد

اديب : الأخذ بمحاسن الأخلاق

آدم : من كانت به سمرة أو طويل القوائم والعنق

ثامر : الشجر المثمر

جاد : أتى بالجيد أو المعطي

راجي : من يرتقب شيئا

راني : طموح : عاصم : الواقي من شئ مخيف

باهي : شديد الحسن و الجمال

حاتم : قاضي

راسل : طويل

نيروز : الربيع بالفارسيه

ساري : مرافق في الليل

ساهر : الذي لا ينام

حمزه : الاسد

سهيل : نجم

كاظم : ساكت

مهند : اسم السيف

بشار : كثير السرور طلق الوجه البشوش

بسام : كثير الابتسام

لؤي : الثور الوحشي

سراج : المنير

فارس : الماهر في ركوب الخيل

مراون : ريحان-حجر تقدح من النار

كنان : ستر ووقايه

باهر : يبهر من يراه

منصف : عادل

يوسف : نسبه الى نبي الله يوسف عليه السلام

يزيد : يكثر

نايف : العالي, المرتفع

فادي : الذي يفدي نفسه بغيره

غسان : ناضر الشباب

عياش : صيغه مبالغه وهو الباقي على قيد الحياه

سطام : الضارب بالسيف

سادن : خادم الكعبه المشرفه

زياد : النمو والعطاء

خاطر : ماحاك بالنفس

بسام : كثير الابتسام

إياس : العطيه, العوض, الذئب

ارغد : الخصيب الاكثر سعه وهناء

ايهم : الاسد

اصيل : ذو اصالة والوقت بين العصر والمغرب

اياس : العطاء

آصف : كاتب سليمان بمعنى الحاذق

براء : برئ

تامر : كثير الرزق

تركي : أي نسيب الى تركيا

تليد : مجد قديم

ثابت : دائم مستقيم لا يتغير

جاسم : عظم وضخم

داغر : المهاجم

راجح : الرصين العقل

رائف : الرؤوف الرحيم

زهير : نوع من النبات

سامر : الذي يسامر ويسهر الليالي

سلاف : الخمر

سنمار : القمر

صفوان : صخر املس

عادل : العدل وعدم الظلم

عنان : ما ارتفع من الى السماء والشئ اذا ظهر امامك

غياث : المنجد المغيث

فادي : من الفداء المنقذ للغير

فواز : الفائز دائماً

لبيد : العدل الصغير الزعيم الصغير

مشاري : خليه النحل

مؤيد : الذي يؤيد الغير

مصعب : الذي يتحمل الشدايد

معاذ : محصن باسم الله

معويه : الداعي الى الحرب

مروان : مثنيمرو وهو الحجر الأبيض

نيار : شدة ضوء النار وحرها

نبراس : كلمة تركية بمعنى سنان الرمح أو المصباح

هتان :المطر الخفيف

وائل : طالب العون

وسام : الشئ الذي يعطى بشرف ويعلق على الصدر

وسيم : حسن الشكل

يامن : اليمن والبركة

يافع : سام عال المقارب للبلوغ من الفتيان

اليف : المؤنس

احمد : من فعل مايحمد عليه

اديب : الاخذ بمحاسن الاخلاق

اشهب : البياض الذي لايخالطة سواد

اليف : المؤنس

اشرف : صاحب شرف

أمجد : بمعنى المجد والماضي العريق

اياس : العطاء

أيمن : المبارك

الياس : بمعنى المنقطع للعبادة والحذق الفطن

اوس : كلمة قبطية بمعنى الذئب وهو اسم قبيله قبطيه

آصف : كاتب سليمان بمعنى الحاذق

ايليا : اسم اعجمي بعمنى بداية الشئ

أيوب: أيوب كقيوم من الأوب وهو الرجوع

إبراهيم: اسم غير عربي….قيل ان معناه أب راحم

باهر : ساطع الاضائه

باسل : الشجاع

بدر كالقمر ليلة اكتماله

براء : برئ

بهاء : الجمال والحسن

بندر : كلمة اعجمية هندية بمعنى القرد

بيبرس : كلمة اعجمية بمعنى القوي المقاتل

بطرس : اسم احد الحواريين بمعنى الحافظ ذو السرعة البديهيه

تامر : كثير الرزق

تركي : أي نسيب الى تركيا

تليد : مجد قديم

ثابت : دائم مستقيم لا يتغير

ثامر : مثمر

ثاقب : النافذ الرأي المصيب

جابر : المعوض عما فقد

جاسم : عظم وضخم

جروان : ابن الاسد والكلب

جلاء : الوضوح

جلوان : مثنى جلو الواضح العالي

جود:الكرم والعطاء

حسام :السيف

حاتم : الحاكم والقاضي

سام : السيف

حمد : الثناء والشكر

حيان : بمعنى يحيى

حيدر : الاسد

خالد : دائم وباقي

خليل : الصديق الوفي

خلف : العوض او البدل والولد الصالح

داري : المتفهم العالم

داغر : المهاجم

دالي : عنب اسود

داني : القريب

دائب : الرجل الجاد

ذاكر : الفطن الذي لاينسئ

ذكير : ذاكرته قويه

ذمار : مدينة يمنيه واحد ملوك اليمن

راجح : الرصين العقل

راجي : الامل وعدم اليأس

رافع : الساطع من البرق

رافل : المتبختر والممتع

رافي : المصلح

رامز : رمز للشئ المشير اليه

رامي : كوكب من الكواكب

رائف : الرؤوف الرحيم

رِئال : اولاد النعام

رئبال : وهو الاسد

راني: طموح

ريان: الغصن الأخضر أوالشارب حتى الارتواء

اسماء اولاد القرآن 2018 واسماء جديدة 128987.gif

وهذه مجموعة مُرتبة حسب الحروف

اسماء اولاد بحرف الــ(أ)

أحمد : من فعل ما يحمد عليه .

أسامة : من أسماء الأسد وَعَلَمُُ عليه

اديب:الاخذ بمحاسن الاخلاق

ايهم : من اسماء الاسد

أدهم : الاسود من الاثار القديمة

اصيل : ذو اصالة والوقت بين العصر والمغرب

اشهب : البياض الذي لايخالطة سواد

اليف : المؤنس

اشرف : صاحب شرف

أمجد : من زاد على غيره في طلب العلا، ونيل المجد

اياس : العطاء

أنس : مصدر أنس لمن يعايشه

أيمن : الأيمن خلاف الأيسر واليمين مقدمة والأيمن ذو البركة

الياس : بمعنى المنقطع للعبادة والحذق الفطن

اوس : كلمة قبطية بمعنى الذئب وهو اسم قبيله قبطيه

آصف : كاتب سليمان بمعنى الحاذق

ايليا : اسم اعجمي بعمنى بداية الشئ

أيوبا : نبي الله، عنوان الصبر

إبراهيم : اسم غير عربي....قيل ان معناه أب راحم

اسماء اولاد بحرف الــ (بـ)

باسل

الشجاع والعابس عند الحرب

باسم

انفرجت شفتاه عن ثناياه ضاحكا بدون صوت: اسم يوحي بالتفاؤل والسرور

باهر

يبهر من يراه بوجهه المنير

بدر

عندما يكتمل القمر في ليلته يصبح بدراً، منيرا، فيعم الدنيا نوره

بشر : من قولهم: رأيت له بشرا حسنا أي: لطافة طلاقة الوجه

بلال : البلال هو الماء

بَشار : كثير البشر، والسرور، وحامل البشرى إلى الناس

براء : برئ

بهاء : الجمال والحسن

بندر : كلمة اعجمية هندية بمعنى القرد

بيبرس : كلمة اعجمية بمعنى القوي المقاتل

بطرس : اسم احد الحواريين بمعنى الحافظ ذو السرعة البديهيه

اسماء اولاد بحرف الــ(ت)

تامر : كثير الرزق

تركي : أي نسيب الى تركيا

تقي : يتقي الله ويخشاه

اسماء اولاد بحرف الــ(ث)

ثابت : دائم مستقيم لا يتغير

ثامر : مثمر

ثاقب : النافذ الرأي المصيب

اسماء اولاد بحرف الــ (ج)

جلال : جل الشيء جلالا: عظم فهو جليل، وهو يوحي بالرفعة والشأن

جمال : يقال: جمل جمالا: حسن خلقه، والجميل: الشحم المذاب المتجمع

جابر : المعوض عما فقد : جاسم : عظم وضخم

جروان : ابن الاسد والكلب

جلاء : الوضوح

جلوان : مثنى جلو الواضح العالي

جود:الكرم والعطاء

جهاد : اسم يشترك فيه النساء والرجال على السواء والحياة جهاد ..والجهاد فريضة .. وبالجهاد نصون الأرض والعرض ولا أمان ولا اطمئنان بغير جهاد

جواد : الجواد: الكريم، والأصيل من الخيل، والنجيب

اسماء اولاد بحرف الــ(ح)

حاتم : زعموا انه من أسماء الغراب كأنه يحتم بالفراق وقال قوم: بل الحاتم الأسود، وقد ضُربَ المثل بحاتم الطائي في الكرم فأصبح للاسم إيحاء جميل والحاتم: القاضي

حارث : من يحرث الأرض ويصلحها ومن يحرث لدنياه، ويكسب له، وقد سمت العرب: حارثا وحريثا ومحرثا

حارس : الذي يرتبط بحفظ السلطان، وحراسته أما محروس فهو من كان موضع الرعاية والحفظ

حازم : في الحزم ضبط وإتقان، ولابد من الحزم في الحياة ومن يكن حازما فليقس أحيانا على من يرحم

حبيب : الحبيب: المحبوب الذي له مكان في القلوب

حذيفة : تصغير حذفة: طائر شبيه بالإوز وتقول: حذفت الشيء إذا قطعته وما يسقط

حسام : الحسام: السيف

حسان : شديد الحسن، وكذلك الحسان

حمد : الثناء والشكر

حيان : بمعنى يحيى

حيدر : الاسد

اسماء اولاد بحرف الــ (خ)

خالد : الخلود طول العمر، والخلود: البقاء ومن الناس من يكون خالد الذكر وقد سمت العرب: خالدا، ومصغره خويلد، وسموا أيضا: مخلدا، وخليدا، وخلادا ويقال: اخلد إلى الأرض: اى لصق بها

خليل : الصديق الوفي

خلف : العوض او البدل والولد الصالح

اسماء اولاد بحرف الـ (د)

داري : المتفهم العالم

داغر : المهاجم

دالي : عنب اسود

داني : القريب

دائب : الرجل الجاد

اسماء اولاد بحرف الـ (ذ)

ذكوان : إما من الذكاء، وهو: تمام السن، أو ذكاء النار وذكاء: من أسماء الشمس ولذا كان الصبح ابن ذكاء

ذاكر : الفطن الذي لاينسئ

ذكير : ذاكرته قويه

ذمار : مدينة يمنيه واحد ملوك اليمن

اسماء اولاد بحرف الـ(ر)

ريان : ممتلئ فيه نضارة وحيوية وشبع

راجح : الرصين العقل

راجي : الامل وعدم اليأس

رافع : الساطع من البرق

رافل : المتبختر والممتع

رافي : المصلح

رامز : رمز للشئ المشير اليه

رامي : كوكب من الكواكب

رائف : الرؤوف الرحيم

رِئال : اولاد النعام

رئبال : وهو الاسد

راني: طموح

اسماء اولاد بحرف الـ (ز)

زاهر : حسن اللون والشيء الزاهر: المضيء وقد سمت العرب: (زاهرا) و(زهيرا) و(أزهر) و

أيضاً زاهر تعنى : الصافي المشرق

(زهران): أبو قبيلة عظيمة من الأازد

زاجل : القائد العكسري

زبير : الرجل الشديد القوي

زهير : نوع من النبات

زيد : العطاء والنماء

اسماء اولاد بحرف الـ (س)

سفيان : اشتقاقه من السافي، وهو ما سفته الريح من تراب وغيره وكان سفيان فعلان من ذلك

سلام : سلام - مخففة اللام - :وفاق ووئام وأمان واطمئنان، أما سلام: فهو إما كثير السلام على من يلقاه، أو مبعث سلام ينشر السلام أنى وجد

سلطان : فعلان من السليط من قولهم: سلط الله عليه كذا كأنه أمكنه منه. السلطان: القوة والقهر والحجة والبرهان والسلطان: الملك أو الوالي

سام : السيف

سهيل : نجم في السماء من النجوم اليمانية، عند طلوعه ينقضي القيظ وتنضج الفواكه، وهو مصغر (سهل)، والسهل: ضد الصعب ولا سهل إلا ما سهله الله

ساجي : الين الساكن الهادئ

ساري : السحاب الذي يظهر ليلاً

سامر : الذي يسامر ويسهر الليالي

سطام : حد السيف

سلاف : الخمر

سنمار : القمر

سوار : وثاب، من سَارَ يَسُور إذا وثب، وسوار: حلية مستديرة تُلبس في المْعَصم أو الزند، ومن الأسماء المعروفة سَوار الذهب

اسماء اولاد بحرف الـ (ش)

شادن : يقال: شدن الظبي شدونا: ترعرع واستغنى عن أمه فهو شادن

شادي : فالشادي: المغني وطالب العلم والأدب وهو ايضا المطرب المنشد

شهاب : اللبن مُزجَ بالماء حتى خف بياضه، والشعلة الساطعة من النار، والكتيبة الشهباء: كثيرة السلاح، وغرة شهباء فيها شعر يخالف البياض، وأبو شهبه (الشهبه): البياض المختلط بالسواد، وكانت العرب تسمي أشهب وشهابا وشهبانا وشُهَيب وكانوا يُسمون بني المنذر والملوك الأشاهب لجمالهم

و شهاب بمعنى نجم

شاهين :نوع من الصقور

شاهر : رافع السيف

شريف : العلو والنزاهه

شكيب : كلمة تركية بمعنى العطاء

اسماء اولاد بحرف الـ (ص)

صاوي : اليابس الضامر، أو النازل أرضا يابسة غليظة مرتفعة، أو الذي يضع الصوى والمنارات على الطريق

صفوان : من الصفا وهي الحجارة والصخرة الصلبة، وقد سمت العرب (صفيا)، واصطفيت الشيء: أي اخترته، ومنه التسمية بالمصطفى

صارم : اسم السيف والقوي المتحمل

صابر : التحمل

صقر : من جوارح الطير

صلاح : الصلاح: الاستقامة، ومَنْ زال عنه الفساد وكان نافعا مناسبا فهو صَلاَح

صُهَيْب : تصغير أصهب، والصهبة من ألوان الإبل، بياض يعلوه شبيه بالصفرة

اسماء اولاد بحرف الـ (ض)

ضاوى : دقيق أو ضعيف

, و ايضاً ضاوي : منير مشرق

ضاحي : البارز

ضرغام : الاسد



اسماء اولاد بحرف الـ (ط)

طارق : النجم الطالع ليلا والقادم على القوم ليلا، ومن يطرق الحديد ويشكله

طلال : مطل من عليائه على مَنْ هم دونه، والطل: الحسن المعجب، وجَمْعُه طلال

طاهر : التقي الشريف

طِراد : المستقيم

طلحة : اسم شجرة الموز

اسماء اولاد بحرف الـ (ظ)

ظافر : الفائز المنتصر

ظريف : البليغ في كلامه

اسماء اولاد بحرف الـ (ع)

عابد : فاعل من العبادة وهي الطاعة والانقياد والخضوع والذل لله، وفي ذلك كله عزة، والعابد: الموحد، والعبادة: الخضوع للإله على وجه التعظيم

عافي : المتعافي بصحة وسلام

عدي : نسبة الى قبيلة عدي وهي مصدر من كلمة عداء او عدو : عرندس : الاسد العظيم

علاء : من العلو

عمار : الحليم والبناء

عنان : ما ارتفع من الى السماء والشئ اذا ظهر امامك

عواد : الزائر للمريض

عادل : العادل خلاف الجائر، وبالعدل تعمر الدنيا وتأمن الرعية، والعدل أساس الملك، والعدل: الإنصاف :

عاصم : منْ عَصَمْتُ الرجل أعصمه عَصْما إذا وقيته من شيء يخافه، وعاصم الوعاء: وكاؤه، وقد سمت العرب عاصماً وعصيما وعصيمة وعصاما، وينسب إليه فيقال: عصامي وهو ضد العظامي، فالعصامي من سَادَ بشرف نفسه، أما العظامي فهو من ساد بشرف آبائه، وعصام حاجب النعمان الذي قال فيه النابغة: نفس عصام سودت عصاما

عامر : يعيش زمانا طويلا وهو اسم يحمل مشاعر الأمل في أن يبقيه الله ويطيل عمره

عبد البارئ : مَنْ كان عبداً للبارئ عرف ربه الذي يخلق الأشياء بريئة من التفاوت، قد انسجمت وتركبت في إطار يمكنها من العيش والحياة

عبد الرحمن : إن الرحمة فوق العدل، والله سبحانه يشمل برحمته المؤمن وغير المؤمن فهو الرحمن رحمن الدنيا ورحيم الآخرة :

عبد الرحيم : لولا رحمته بنا لكانت حياتنا شقاء في شقاء - سبحانه - رحيم الآخرة لا ينعم برحمته إلا المؤمنون

عبد السلام : عبد لمَنْ كل سلام في الكون يُستَمَد منه ويرجع إليه، فهو - سبحانه - السلام ومنه السلام واليه يعود السلام، سلم مما يلحق المخلوقين من تغير أو تأثر أو نقص أو فناء

عبد العزيز : عبد لمَنْ بلغت قوته حدا يستعصي على من يواجهها أن ينال منها، ومَنْ كان عبداً العزيز فهو في عزة ومنَعَة، ومَنْ اعتز بالله نجا، ومَنْ اعتز بغيره هلك

عبد الكريم : عبد لمَنْ اكتملت ذاته وصفاته، فلا أول لوجوده ولا نهاية لبقائه - سبحانه - كمل إحسانه وإنعامه، تبرع بالإحسان من غير سؤال يغفر الذنوب ويستر العيوب

عبد الله : أسرع أسماء الله التسعة والتسعين إلى الألسنة (اسم الله) وذلك يدل على الذات الجامعة لكل الصفات، فكل صفات الجمال والكمال تشع من هذا الاسم الشريف، فهو الاسم الخاص به - سبحانه - أما بقية الأسماء فكل اسم منها يدل على صفة واحدة

عبد المجيد : عبد لمَنْ شرفت ذاته مع جمال صفاته وحسنها، فالمجد تمام الشرف، والله - سبحانه - أهل الثناء والمجد،

عبد الوَهاب : عبد لمَنْ يعطي من يشاء بغير حساب - سبحانه - جزيل العطاء والنوال كثير المن والأفضال عظيم اللطف والإقبال يعطي من غير سؤال، ولا يقطع عطاياه عن العبد في حال من الأحوال :

عبد الآله : من كان عبداً للإله المعبود بحق فيكفي أن يناديه لتفتح له كل الأبواب المغلقة

اسماء اولاد بحرف الـ (غ)

غسان : أبو قبيلة من اليمن واسم ماء من شرب منه فهو غسان وهو اسم يوحي بحدة الشباب وجماله وروعته وايضاً غسان : حدة الشباب

غازي : محارب او مقاتل

غالب : المنتصر غالي الثمين

غامد : واضع السيف في غمده واسم قبيله في الحجاز

غياث : المنجد المغيث

غيث : المطر

اسماء اولاد بحرف الـ (ف)

فؤاد : الفؤاد القلب

فائز : هل هناك اجمل من الفوز والنجاح وفى الفوز بالخير ظفر به وفى الفوز من الشر نجاة وفوزي منسوب إلى الفوز إن لم يكن الفوز بعينه أما فواز فهو كثير الفوز يجتاز الصحارى والمفاوز ويرحل كثيرا

فائق : من تفوق على غيره حسنا وجمالا وعلما ومالا فهو فائق والفائق الجيد من كل شئ والفائق الممتاز على غيره من الناس

فداء : التعويض بالمال

فارس : من الفروسية والبطولة

فادى : من يفدى غيره بنفسه أو بماله ويخلصه وينقذه مما هو فيه والفداء جميل فهو لون من التضحية والإيثار أما الفدائي فهو المجاهد في سبيل الله أو الوطن مضحيا بنفسه وفداء ما يتقرب به إلى الله جبرا لتقصير في عبادة وما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفدى

فراس : أبو فراس كنية الأسد و فراس من الفرس وهو دق العنق و فراس كثير الافتراس

فهد : سبع

فيصل : الفيصل الحاكم أو القاضي والماضي القاطع الذي يفصل بين الحق والباطل

فواز : الفائز دائماً

فياض : الجواد الوهاب

اسماء اولاد بحرف الـ (ق)

قسوره: من اسماء الأسد

قصي: تصغير قاص اي بعيد

قابل : المقتنع

قتيبة : معناها الامعاء

قسور : الاسد

قيس : القوة والشدة

اسماء اولاد بحرف الـ (ك)

كعب : مشتق إما من كعب الإنسان والدابة أو كعب القناة والكعب بقية السمن في النحى وقد سمت العرب كعبا ومكعبا وكعيبا وعالي الكعب ظافر شريف

كاسب : الذي يكسب المال بجد وتعب

كامل : كامل الاوصاف

كريم : السخي المعطاء

كاظم : الذي يصبر ويحبس غيظة.

كنعان: اسم اعجمي ورد شعراً

اسماء اولاد بحرف الـ (ل)

لامع : متوقد ذكي

لامي : الهواء وشجرة العلك

لبيد : العدل الصغير الزعيم الصغير

لطيف : الرقيق : لؤي : معناه الشدة

ليث : من اسماء الاسد

اسماء اولاد بحرف الـ (م)

مروان: مثني مرو وهو الحجر الأبيض

ماجد : الشريف الخير ذو المجد ومجيد وافر المجد أما مجدي فهو من المصادر التي ادخل الأتراك عليها الياء وسموا بها والمجد النبل والشرف والمكارم المأثورة عن الآباء

ماهر : الحاذق المجيد لكل مهنه

مجاهد : المناضل المكافح

محسن : من يحسن للآخرين

مازن : إما من بيض النمل وهو يسمى مازنا وإما من المزن وهو السحاب وإما من قولهم فلان يتمزن على قومه اى يتسخى عليهم

محمد : الكثير الخصال الحميدة ، والمحمود جداً .نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم .

مراد : سمت العرب مرادا لأنه أول من تمرد باليمن والمراد المقصور المحبوب المطلوب ونسب إليه فقيل المرادى

مشعل : المشعل آلة الشعل والإيقاد والإضرام وكذلك المشعال أما مشعل بفتح الميم فهو القنديل ونحوه

مصطفى : المصطفى المفضل المختار وربنا سبحانه اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين

مصعب : المصعب من الرجل المسود ويقول ابن در يد واشتقاق مصعب من الفحل من الإبل يترك للضراب ولا يستعمل فيقولون فحل مصعب وصعب والصعب العسر والابى وضد الهزل وقد سمت العرب صعبا ومصعبا

معاوية : واشتقاقه من قولهم تعاوى القوم إذا تداعوا إلى حرب وغيرها واستعوى بنو فلان بنى فلان استنصروهم والمعاوية الكلبة الطالبة للكلب وجرو الثعلب والكلب ويقول ابن در يد معاوية من قولهم عوت الكلبة فعاوت الكلاب فهي معاوية إذا عووا معها

مشاري : خليه النحل

مهند : اسم السيف المصنوع من الحديد الهندي

مؤيد : الذي يؤيد الغير

معاذ: محصن باسم الله

منذر : من الإنذار وقد سمت العرب منذرا ونذيرا ومنذرة والنذير والإنذار والمنذر ويقال هو نذيرة الجيش طليعتهم الذي يعلمهم وينذرهم بأمر العدو والمنذر من ينذر قومه ويخوفهم مما يكاد يحل بهم

اسماء اولاد بحرف الـ (ن)

ناجى : يرجى أن تصاحبه النجاة في حياته والنجاة خلاص من الأذى أما نجى فهو حلو المناجاة عذب الحديث مسامر : وهل هناك اجمل من مناجاة الله ويقال نجى فلان اى مسامره

نادر : النادر في علمه وخلقه وشأنه وبيانه ورجولته والرجال قليل

و ايضا نادر : الفريد من نوعه

ناصر : المنتصر الغالب والذي يؤزر به

نايف : المرتفع العالي

نديم : الذي يحسن التصرف واللبق

نصير : المؤيد والناصر لغيره

نعمان : الدم

نمير ونمار : سبع صغير

نواف : المرتفع العالي

نيار : شدة ضوء النار وحرها

نبراس : كلمة تركية بمعنى سنان الرمح أو المصباح

نادى : نادى الرجل أهله وعشيرته والنادى السخي الجيد

نجم : أحد الأجرام السماوية المضيئة بذاتها وكل مشهور فهو نجم

نجيب : يقال نجب نجابة فهو نجيب نبه وبان فضله على من كان مثله والنجيب الفاضل على مثله النفيس في نوعه

نزار : اشتقاقه من النزر وهو القليل

نضال : محاماة ودفاع ومباراة في الرمي ونضله من رجال بنى هاشم أما من نضله الرماية أو من نضلت الراحلة إذا أعيت وهزلت

نائل : من ينال مبتغاه

نابغ : عبقري ومتفوق

اسماء اولاد بحرف الــ(هـ)

هاني : المسرور السعيد

هشام : الجود والكرم

هاشم : الهاشم الجبل الرخو والحلاب الحاذق أما الهشام فهو الجود ويقول العرب هشم الشي الأجوف أو اليابس كسره ويقال هشم الثريد كسر الخبز واعده للثريد وهشم الناقة حلبها ويقال هشم ضرعها

هانئ : الهانئ السعيد بحياته والهانئ الخادم والهانئ الذي يسر يقال ليهنئك الولد

هيثم : الهيثم الكثيب السهل والصقر أو فرخ العقاب والهيثم - أيضا - فرخ النسر ويقال: الهيثم: ضرب من الشجر

هتان : المطر الخفيف

هادي : من يهدي غيره الى الخير

اسماء اولاد بحرف الـ (و)

وائل : من قولهم وال يئل وآلا إذا نجا من الشيء والوائل الراجع إلى الله واللاجئ الخالص والمبادر بطلب الموئل والنجاة

وحيد : منفرد بنفسه ليس له اخوة ولا أخوات وقد يكون وحيد عصره في فن ما

وابل : المطر الشديد

واصل : يصل الناس

وسام : ما يعلق على صدر من احسن عملا مكافأة له عليه

وسيم : فيه اثر الحسن والجمال والأصل

وارف : النضر

وافي : المخلص الوفي

وقاص : كسار

اسماء اولاد بحرف الـ (ى)

ياسر : الياسر الذي يلي قسمة الجزر في الميسر والضارب أو اللاعب بالقداح في الميسر

ياسين : ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم على الأصح وانما هو مجموعة حروف كأوائل السور وعلى كل فهو لفظ قرآني مبارك

يزيد : يزداد خيرا وبركة ونماء وكثرة الزائد الأكثر يقال اشتراه بدرهم فاكثر و يزيد أيضاً : الزيادة والنماء

يسر : وأبو اليسر اليسر خلاف العسر وبعد العسر يسر أما ميسرة فضد معسرة وهو إيذان بالتحول من حال إلى حال وقد سمت العرب يسارا ويسرا وياسرا وميسرة ونحن نسمى يسرى : والدين يسر واليسر: اليسار والغنى والميسرة وأنت يسر وفى اليسر: سهولة وتخفيف وفى اليسر: بعد عن التشدد وفى اليسر: سماحة وأنت يسر ومع العسر: نجد اليسر

يافع : سام عال المقارب للبلوغ من الفتيان

يامن : اليمن والبركة

يوسف : اسم أعجمي وهو اسم لنبي الله يوسف بن يعقوب :

يونس : اسم لنبي الله يونس صاحب الحوت ويلقب ذا النون

يعقوب : اسم لنبي الله يعقوب

اسماء اولاد القرآن 2018 واسماء جديدة 130046.gif

هذه مجموعة حسب التحليل الشخصي

أحمد

طيب القلب ، قد يغفر لك اكبر اخطائك في حقه .. دمه خفيف ورزين عند اللزوم

شخصية محافظة وتحترم التقاليد.. رغم أريحيته المتناهية إلا أنه يعرف

متى يقول لا.. مؤهل للتفكير بعمق وحكمة.. محب للاستقرار ويتشبث

بآرائه بحدة.. لديه الإصرار الواضح للوصول لما يريد ولتحقيق أهدافه



إبراهيم

إنسان يبحث عن المثالية في محيطه أتمنى أن يجدها ، ذكي ، عميق

التفكير ، صاحب حجة في الجدال ، متحرك في حياته ، كما أن له القدرة

على التقلب في مواقفه.. محب للفرفشة والانبساط وينجذب لمن يوفرها

له.. أب حنون لأبنائه ولمن يكون تحت سلطته.. يفكر بأسلوب مختلف عن

>>>>غيره.. يحب أن يحتفظ بمقتنياته القديمة، قد يكون من قدره التنقل

>>>>والسفر في بلاد الله الواسعة

خلوق ، بار بوالديه ، يحب اخوانه واخواته كثيرا وعطوف بهم

بدر

اسم على مسمى ..

خير ملجا عند الازمات بدونه تضيع كما يضيع الانسان في الليلة الظلماء وجوده ينير لك دربك

شخصية منفتحة على من حولها.. لكنه عنيد ومتقلب المواقف.. متحرك ويحب

المرح والانبساط.. أنصحه أن يعلم أن الإنسان يوزن بمبادئه وأعماله

لا بشكله الخارجي.



باسم/بسام

لا تستغرب إذا لاحظت ندرة ابتساماته فهو من النوع الجاد الذي يتحمل

المسئوليات الكبيرة ويتصدى لها.. متحرك ونشط.. لكنه متقلب التفكير

وإن كان لدية من العمق ما يمكنه من النجاح.. قد يكون من قدره التنقل

بين البلاد.

بشير

شخص متحرك ومتقلب ومتعدد المواقف.. محب للمرح و يميل للمرحين.. يجد

نفسه مدفوعاً للشهرة في محيطه وأنصحه بالبحث عنها في المجالات

المحمودة.. يحب نقل الأخبار وخصوصاً الطيبة منها.. محب للتفاؤل

ويأخذ الأمور ببساطة أحياناً..

بندر

شخصية متحركة ومتقلبة.. عادةً ما يكون لديه ميول فنية.. ذو مزاج صعب

ولديه بعض العناد إلا أنه يحب المرح والفرفشة والتنكيت.. ذو خيال

واسع ويمكن الاعتماد عليه عند الحاجة.

تركي

يحب السفر كثيرا يخاف من الارتباط ويهرب منه .. يحب ان يكون حرا طليقا

صاحب شخصية هجومية يمكن أن يتضايق منها الآخرون الذين يشعرون بغموض

في شخصيته لكن صاحب قلب نظيف ، محب للفكاهة والانبساط وينجذب إليها.. ويفكر

بأسلوب مختلف عن الآخرين.. أهم ميزة فيه هي خاصية التجميع المالي ،

أنصحه بالعمل في التجارة فسيوفق بإذن الله تعالى ، وأنصحه بأن يرشد

>>>>في الإنفاق حتى لا يفقد مكتسباته

تميم،تمام

إنسان عميق التفكير بشكل كبير لدرجة أن من حوله يشعر بأنه منطوٍ على

نفسه.. يسعى دائماً للتمام والكمال البشري لكني أشك أن يصل إليه أو

يقترب منه.. لديه خصلة التجميع المالي لكنه من النوع المنفق بشكل

كبير فلينتبه حتى لا يفقد مكتسباته.

ثنيان

شخصية مزاجية متقلبة.. يصعب على من حوله إرضائه.. محب للتميز في

أسلوب تفكيره وطريقة حياته.. من النوع الذي يمكن الاعتماد عليه بشكل

كبير عند الحاجة.. يتعلق بالحظ ويعطي له دوراً كبيراً في حياته

وأسأل الله أن يهبه حظاً طيباً فيها.. يحمل ميولاً واهتمامات فنية

قد يستخدمها لتحقيق ما يأمله من ذكر حسن عند الناس.

حمد

انسان تثق به ، اذا حبك تضحك لك الدنيا يقف معك في الازمات ماديا ومعنويا

شخصية تقليدية ويفكر بطريقة تقليدية .. من النوع الداؤوب مما يعني أنه

لا يشعر بالراحة حتى يحقق ما يصبو إليه وفي الغالب هو قادر على ذلك

بإذن الله.. لديه ذكاء شديد وبصيرة ناقدة. من النوع الذي يثبت عند

الشدائد والمواقف الصعبة. محب للاستقرار.



حنفي

إنسان اجتماعي ويميل لتكوين العلاقات مع الآخرين.. يحب الحاسب الآلي

ويجيد التعامل معه ويرغب في دراسته.. عاطفي ولديه رغبة شديدة في

الزواج والاستقرار.. يحب الأطفال ويحب الاحتفاظ بصورهم للذكرى.



خالد

ماهر جدا في اخراجك من حزنك ، ذويق جدا في كل شيء ،

اسلوبه مميز في الحديث ، يحب ويهتم بالكشخةإنسان جريء في تعامله مع الناس..

وشجاع في طرح مبادراته ، سخي النفس

وذو نخوة عند الحاجة.. يتمسك بمواقفه لدرجة العناد أحياناً ، أنصحه

أن يخفف من أسلوب الهجوم على من يستفزه

<<

راشد

إنسان يميل على الفكاهة ومحب للمرح وينجذب لمن يوفرها له.. يجد نفسه

دوماً مدفوعاً إلى الشهرة في محيطه.. يتمسك بآرائه ومواقفه... عنيد

جداً عندما يجد نفسه مضطر لذلك.

رائد

إنسان محب للمرح والفكاهة وينجذب كثيراً لمن يوفرها له.. ذكائه واضح

لمن حوله.. يعرف متى يقول لا عندما يكون مقتنعاً بذلك.. يتمسك

بآرائه ومواقفه حد العناد أحياناً.. يطمح لتولي دوراً ريادياً في

حياته وأتمنى أن يتحقق له ذلك.



سعد

شخصية محبةلايذاء الاخرين.. غريب التفكير يستلزم الحذر.. يستخدم تفكيره في

البحث عن الدور الذي يمكن من خلاله أن يتولى المسئولية.. وهو

يسئ الظن في كثير من الناس حتى اقرب الناس له وكل ما عليه هو فقط التخفيف من عناده قليلاً..

دائم البحث عن السعادة في حياته وأتمنى أن يجدها.

سعود

إنسان مؤهل لتحمل المسئولية.. ينجذب نحو المزيد من المعلومات وسعة

الاطلاع.. اجتماعي بدرجة كبيرة.. عطوف على من حوله يشفق عليهم حين

يحتاجونه.. أتمنى له السعد في حياته.

سلطان

شخصية قوية مؤهلة لتحمل المسئولية بشكل واضح ومتميز.. أنصحه أن يتقي

الله فيما يكتسبه ويصرفه لأنه قادر بشكل كبير على الحصول على

الأموال وإنفاقها بسخاء شديد... جريء في تعامله مع الآخرين .. حساس

وصاحب مزاج متقلب ويصعب إرضائه حين يغضب.. قد يشعر المحيطون به ببعض

الغموض في شخصيته.

سلمان

شخصية منفتحة وجريئة في طرحها وفي تعاملها مع الآخرين لدرجة قد

تضايقهم دون أن يكترث لذلك.. مفطور على تحمل المسئولية منذ الصغر

يساعده في ذلك عمق تفكيره وذكائه الذي يشهد له به كل من يتعامل

معه.. مشكلته هي حساسيته المفرطة تجاه النقد ومزاجه المتقلب الذي

يصعب معه إرضائه.. يستطيع أن ينجح في التجارة.

سليمان

شخصية مؤهلة لتسلم المسئولية وسيتسلمها بإذن الله.. فقط عليه أن

يخفف من فرض أسلوبه على من حوله.. برغم كونه جريء في اتخاذ قراراته

إلا أن المحيطين به يشعرون ببعض الغموض في شخصيته.. عميق في تفكيره

ويمكن أن يرزقه الله الحكمة في سن مبكرة. لديه بعض الحساسية تجاه

النقد.. مزاجه متقلب ويحب أن يتميز عن الآخرين بأسلوب تفكيره ونمط

عيشه.. من النوع الذي يمكن الاعتماد عليه بوضوح.

صالح

مؤهل لتحمل المسئولية بشكل عالي.. وسيتولاها بإذن الله.. فقط عليه

أن يستعد لها ويستخدم جرأته في اتخاذ القرارات المساعدة له على

النجاح... هو إنسان دءوب لا يهدأ حتى تتحقق رغباته.. يصر على ما

يريده إلى أن يصل إليه.. أنصحه بالعمل في التجارة فسيكون حظه فيها

طيباً بإذن الله.



طارق

إنسان صاحب شخصية هجومية ومبادرة.. محب للتسلية والفرفشة.. أنصحه

بالعمل في التجارة يشرط أن يقتصد في صرف المال ولا ينفقه في غير

محله كي لا يفقد مكتسباته.

طراد

هو إنسان كريم في الغالب.. لا خوف عليه من الكرم والسخاء فلديه

القدرة على جمع المال والحصول عليه من مصادر مختلفة.. مرح ومندفع

بدرجة كبيرة وصريح أحياناً للدرجة التي قد يجرح معها مشاعر

الآخرين.. انصحه أن لا يبحث عن السهرة على حساب الآخرين وإنما في

المجالات الأخرى التي لا تؤذي أحد.

طلال

صاحب جرأة واضحة يشعر بها الآخرون بكل وضوح.. قد يتخذ بعض قراراته

بشكل متسرع.. أنصحه بالتريث والاستشارة والاستخارة وبالذات في

القرارات المصيرية الهامة.. لديه قدرة على جمع المال إلا أنني أحذره

من الإسراف والتبذير لئلا يدفع الثمن مستقبلاً لا سمح الله.

عادل

يحب يعرف غلاته عندك لذلك غالبا ما يحاول معرفة هل الشيء

سواء بالسؤال المباشر او حتى بافتعال المشاكل ليرى ردة فعلك ..

شخصية محبة للاطلاع والمعرفة... يفكر بأسلوب فيه الكثير من الذكاء

والدهاء.. يتمسك بمواقفه بكل صلابة.. يلمس المحيطون به جرأته

الواضحة فيما يفعل وفيما يقول.. أنصحه أن يتحرى العدل والموضوعية في

تعامله مع الآخرين.

عاصم

إنسان يتحمل المسئولية بشكل كبير ويتصدى لها بلا خوف أو وجل.. عميق

التفكير.. ذكي حد الدهاء.. تجده يستخدم حبه وميله للاطلاع والمعرفه

ليقنع المتحاور معه بصحة أرائه ومواقفه.. هو غالباً ما تجده في

الجانب المعارض لوجهات النظر التي تطرح بوجوده.



عبد الإله

شخصية خلاقة لديه جرأة عالية يتميز بها عن أقرانه.. يفكر بدهاء..

محب للاطلاع.. عنيد.. فخور وثقته بنفسه كبيرة جداً.. متحرك ومتقلب

المواقف.. يتمسك أحياناً بأرائه لدرجة العناد.



عبد الرحمن

يحمل في قلبه الرحمة على من حوله.. محب للاطلاع متغير المواقف..

مسالم.. متحرك.. جريء بعض الشيء... محب للفكاهة والمرح..

عبد العزيز

شخصية تتمتع بذكاء فطري.. ودهاء ، جريء ، يتميز بتفكير مستقل عمن

حوله ، إلا أن أهم ميزة فيه هي قدرته على الانتشار الاجتماعي في

محيطه بشكل واضح ، محب للاطلاع والمعرفة ، متقلب التفكير.

عبد الكريم

شخص مبادر وهجومي بشكل واضح.. كريم في تعامله وله من اسمه نصيب..

يحب المرح.. متحرك ومتقلب المواقف.. عميق التفكير ولا يحب السطحيين.



عبد الله

إنسان صاحب شخصية جريئة في تعامله مع الآخرين.. لديه إمكانيات

تساعده على الإبداع والتفكير بطريقة خلاقة ، متحرك ومتقلب في مواقفه

محب للاطلاع ، ذكي.. إلا أنه عنيد أحيانا.

عبد المجيد

شخصية محبة للمجد يجد نفسه مدفوعاً لأعمال يذكرها الناس له.. معتز

بشخصيته.. محب للتغيير.. ذو طاقة عالية تتعب أو تسعد من يتعامل

معه.. له أسلوبه الخاص في التفكير.. يتمسك بأرائه حد العناد

أحياناَ.. متحرك ونشط في الغالب.. محب للاطلاع والمعرفة.. من النوع

الذي يمكن الاعتماد عليه.. محب للتميز.

عثمان

من الأسماء الجميلة في معناها لكنها هجرت هذه الأيام.. من ينادى به

يكون إنساناً محظوظاً في الغالب.. ذو حياء محبب.. رقيق الطباع لين

الجانب عميق التفكير.. حساس بدرجة عالية رغم شعور البعض بغموض في

شخصيته.

علي

إنسان محب للاطلاع والمعرفة.. بعض المحيطين به يتهمونه بالحشرية لكن

ذلك ليس بالضرورة صحيح دائماً.. منفتح على الناس وجريء فيما يطرحه

من تصورات.. شجاع في اتخاذ قرارته.. يحب أن يتميز عمن حوله في

أسلوبه وطريقة تفكيره.. هو من النوع الذي يمكن الاعتماد عليه إلى

حدٍ كبير.

عماد

شخصية تمتاز بعمق التفكير. انصحه أن يستخدم ذكائه فيما يفيد فقط

وأن لا يمكر بالآخرين.. محب للاطلاع شغوف بالمعرفة.. من أبرز سماته

الشخصية إصراره على مواقفه حد العناد أحياناً.

عمر

شخصية يشعر من حوله بغموضها وتعاليها بعض الشيء.. ذكي ، من الصعب أن

يستغفله أحد ، عميق التفكير.. محب للفكاهة والانبساط وينجذب إليها ،

مع ذلك فهو شديد على نفسه ومن حوله في تطبيق أي فكرة يقتنع بها ،

يميل لاختيار الألوان الداكنة.

غازي

صاحب شخصية هجومية مبادرة. يحمل طاقة (ربما إبداعية) عالية يتعب أو

يسعد بها من حوله.. يحب التميز بأسلوبه الفريد عن الآخرين يساعده في

ذلك قدرته على الانتشار الاجتماعي في محيطه.

فارس

إنسان ذو شخصية منفتحة على الآخرين ويحب الجمعات والاختلاط بالناس..

متحدث لبق يجيد التعبير عن نفسه ويصرح بأفكاره.. يتصف بالشجاعة

وبأخلاق الفروسية.. كريم في تعاملاته يتخذ قراراته بشكل سريع دون

تفكير وأنصحه بالتروي في قراراته

فراس

إنسان ذو شخصية متواضعة في تعامله مع الآخرين.. محب للمرح والسعادة

ويتعلق بشكل كبير بمن يوفرها له.. مؤهل لتحمل المسئولية بحكم كونه

من النوع الحذر والدقيق الذي يحسب كل خطوة فلا يخطوها إلا بعد أن

يحسب أبعادها وكل الجوانب المتعلقة بها.. أنصحه - إن حق لي ذلك – أن

يعود نفسه دائماً على التسامح والابتعاد عن الانتقام.

فهد

شخصية حذرة. رغم هدوئه الظاهر إلا أنه يمتاز بالثبات على رأيه مهما

كانت النتائج ويحسب خطواته جيداً قبل أن يخطوها.. يشعر بالرغبة في

المحافظة على مقتنياته وصيانتها من الضياع ولا يريد التنازل عنها

لأحد.

فواز

إنسان حذر يحسب خطواته جيداً.. ويمتلك خاصية الانتشار الاجتماعي..

يبحث عن تحقيق النجاح دائماً.. يمكنه النجاح لو عمل في العلاقات

العامة.. يبحث دائماً عن الانتصارات فلعل الله أن يوفقه لنيلها..

عطوف على من يحتاجه.. من الناس الذي يملك حدساً عالياً أو ما يسمى

بالحاسة السادسة.

فيصل

عادة ما يكون ذو شخصية تجمع بين طبائع متناقضة لكنها تمتزج بشكل

مفيد ومناسب.. رغم كونه جريئاً في طرح أرائه الخاصة إلا أنه يحسب

خطواته جيداً وبكل حذر قبل أن يخطوها.. مؤهل لتحمل المسئولية ويمكن

الاعتماد عليه بشكل عال ويمكن ملاحظة ذلك في شخصيته منذ نعومة أظفاره.

ماجد

شخصية متواضع مع من حوله.. ذكي ومحب للتغيير والتجديد.. ذو طاقة

عالية.. يتصف ببعض العناد أحيانا ومع ذلك فهو مؤهل لأن يكون عميق

التفكير.

مازن

إنسان ذو انتشار اجتماعي في محيطه ، مزاجي ، ذو ميول واهتمامات فنية

في الغالب تراه يفكر فيما يطرح بعمق.

متعب

شخص متحرك وبنشاط كبير قد يتعب أو يسعد المحيطين به.. متقلب

المواقف.. محب للاطلاع بذكاء.. له قدره على جمع المال.. أنصحه

بالترشيد في الانفاق.

محمد

شخصية محافظة وتحترم التقاليد.. مؤهل لأن يكون عميق التفكير

والحكمة.. لديه إصرار واضح للوصول إلى هدفه.. قد يشعر البعض أن لديه

بعض الغموض لكن هذا يعطيه نوعاً من المهابة.. شديد التمسك برأيه

ومبادئه لدرجة العناد أحياناً.

مساعد

إنسان عميق التفكير لا يحب التعامل مع السطحيين.. مؤهل لتحمل

المسئولية منذ الصغر، محب للاطلاع والمعرفة وقد يصفه البعض

بالحشرية.. لكنه من النوع العنيد الذي يتمسك بمواقفه بشدة

مشاري

إنسان محب للفرفشة وسعة الصدر ويميل لذلك النوع المرح من الناس..

يسعى بجد للمثالية في حياته وتميز بنمط خاص من التفكير.. ذكي ويمكن

الاعتماد عليه عند الحاجة. إلا أنه يعيبه اندفاعه المحموم نحو

البحث عن الشهرة وأنصحه بالبحث عنها في المجالات الطيبة.

مشعل

شخصية ناقدة بذكاء شديد .. جريء في أطروحاته لدرجة قد تثير المشاكل

وأتمنى أن ينتبه لمثل ذلك.. يندفع للشهرة بشكل تلقائي.. أنصحه أن

يستخدم ذكائه ودهائه وسعة اطلاعه في اختيار الجانب الايجابي من

الشهرة.

مهند <<

إنسان غامض ومغرور بعض الشيء أو هكذا يشعر من حوله.. عناده واضح

جداً للآخرين لكنه لا يشعر بذلك تماماً.. حساس ويتضايق بسرعة من

الانتقادات التي توجه إليه.. يصرح بآرائه بشكل قاطع احياناً دون

مراعاة لمشاعر المحيطين به.

<< نفس شخصية مهند اللي بنور صح

نادر

إنسان حساس.. متقلب المزاج.. لديه إحساس فني .. مسالم ولين الطباع..

إلا أنه يعاند في كثير من الأحيان.. محب للمرح ويهوى الفرفشة..

ناصر

شخصية مزاجية.. مؤهل لتحمل المسئولية بشكل كبير.. يحب الضحك

والتسلية.. أنصحه لأن يبذل جهده في نصرة ومساعدة من يحتاجه وأن لا

يخذلهم.

نايف

إنسان ذو شخصية حذرة ودقيقة.. يحسب خطواته جيداً.. لديه حاسة للتنبؤ

الدقيق وفراسته لا تكاد تخيب.. حساس تجاه النقد.. مزاجه متقلب حتى

يظن البعض أن إرضاءه مستحيل.. تفكيره مستقل.. يحب التميز ويحمل عزة

نفس عالية قد تصل حد الغرور.

نذير

إنسان حساس متقلب المزاج.. مسالم ولين الطباع.. قادر على التعامل مع

الآخرين وكسب رضاهم إلا أن عناده وتقلب مزاجه يؤثر بشكل عام في

علاقاته الاجتماعية.. أنصحه بأن يتحلى بالحكمة أكثر ولا يندفع في

تكوين العلاقات الاجتماعية.

نواف

إنسان منفتح على الآخرين.. إلا أن مزاجه متقلب ومن الصعب إرضائه..

مشفق على من يحتاجه ويحب التطوع لمساعدة الغير.. ومع ذلك فهو حذر

يحسب حساب كل خطوة قبل أن يخطوها.

وليد

إنسان جاد ومنظم جداً ، يحب وضع كل شيء في مكانه الصحيح ويكره

الفوضى . إنسان لا يمارس العواطف كثيراً ويفضل تكريس وقته للعمل.

لكنه يحب الأطفال ويعطف عليهم.. صبور جداً وحليم لكن عندما يغضب

يتغير كثيراً.

يحيى

إنسان منطلق ويحب الحياة.. جريء في تعامله مع الآخرين.. يحب النواحي

الاجتماعية لحد أن يصفه البعض بأنه حشري.. عنيد ومتمسك برأيه.. لديه

ثقة كبيرة بقدراته وهو أيضاً يحب المرح والتسلية.

يوسف

شخص محافظ ويحترم التقاليد.. يبحث عن المثالية في تعاملاته ويحب

العدل .. متواضع مع الناس لكنه يحب التميز في أسلوب تصرفه ونمط

عيشه.. ذو شخصية جريئة ولا يخجل من طرح أرائه.. يتحمل المسئولية منذ

الصغر كما يمكن الاعتماد عليه عند الحاجة.. رغم حلمه وسعة صدره إلا

أنه يتصف ببعض القسوة عندما يستفز..

جاسم

شخصية محبوبة .. قائد بطبيعته .. المهم لديه الفعل لا القول

جابر

كريم جدا .. يحب السفر والطلعات والوناسة .. ما يحرم

اهله ونفسه من شيء ..

حسين

دمه ثقيل غالبا ، ما يعرف يعبر عن حبه وعاطفته حتى ولو كانت صادقه ..

خليفة

انسان رائع ، غالبا ما تكون به بقايا طفولة

يحن لها ، حنون مع الاطفال ( زوج مثالي ) غير انه لا يستطيع ان يقاوم البنات ..

عيد

انسان شديد جدا يحب كل شيء يكون حسب الاصول وعصبي جدا بس

شحلاته وهو هادي ورايق ...



سيف

شخصية جادة .. يحب التفلسف ، مستحيل تطلع منه شيء غصب

عليه ،(يعني ما تقدر تقص عليه بكلمتين ) افكاره غالبا ما تكون قديمة ، ولكنه

غالبا شاطر وناجح في عمله ودراسته ...



طارق

صاحب ذوق رفيع جدا .. يصلح مهندس ديكور .. يحب التكنولوجيا

والاشياء الجديدة .. اذا حط شيء براسه لا يياس حتى يحصل عليه ...

متواضع جدا ولا يبخل عليك بالمساعدة لو طلبتها .. بس جايز يتاخر

فيتنفيذها لك ...

راشد

غيور في علاقاته العاطفية لا يحب الخيانه ويخاف منها متطلب

كثيرا .. ولا يرضى الا بالافضل وغالبا ما يحصل عليه ..



مبارك

ذكي جدا ( متى ما بغى ) مخلص جدا في علاقاته وحبه

لا يحب القيل والقال رومانسي جدا وهو انسان على قدر المسئولية ...

ناصر

مربرب شوي ، غير جاد في معظم علاقاته

يبحث دائما عن المراءة الكاملة والتي نادرا ما يجدها ..

غالبا ما يتزوج في سن متاخرة ...

يوسف

جاذب انظار الفتيات ..

به وسامه ويحب ان تكون سيارته كشخه واخر موديل ونفس الشيء لكشخته ..

بس به شويه حرص

وبهذه الأسماء نكون قد قدمنا للأمهات مجموعة اسماء بنات واولاد أكثر شعبية، واسماء بنات واولاد عربية وإسلامية، لاختيار المناسب منها للمواليد الإناث والذكور ، ليكون الاختيار صحيح حتى تحب الفتاة اسمها في كبرها .