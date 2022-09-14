تراند اليوم : كيف تتخلصين من مشكلة ترهلات الجسم؟

ترهل الجسم مشكلة تؤرق المرأة، لأنها تؤثر على جمالها ونضارتها، ولترهل الجسم أسباب عدة منها السمنة والحمل والولادة، طرق الرضاعة الخاطئة، وعدم ممارسة الرياضة، وأحيانا يكون الترهل لأسباب وراثية.

ترهل البطن.. المشكلة والحل

لا ننصحك بالمشد إلا لفترات قصيرة كحضور المناسبات مثلاً، ولكن تذكري أن المشد يضعف عضلات البطن ويزيد الترهل، وبالنسبة للترهل في البطن فنصحك بتعلم تمارين خاصة تعملينها في المنزل ولا حاجة لك بعملها في ناد أو غيره.

يمكن ممارسة تمرين كتم النفس لثوان بسيطة مع شد البطن للداخل وأنت في مكان دراستك أو عملك أو في البيت، فانتظار القيام بتمارين في أوقات معينة يجعل تنفيذها صعبا.

إن رجوع البطن لوضعه الطبيعي يحتاج أشهرا طويلة فلا بد من الصبر؛ فبعض الأخوات يمللن عندما يمر شهران أو ثلاثة دون اختفاء للبروز فيتركن التمارين ويزيد وزنهن من جديد قبل فترة وجيزة من وصولهن للهدف .

النقطة الأخيرة، كثير من الأخوات يزعجهن البروز البسيط ولا يتسامحن مع أنفسهن عند وجوده وأقول لهؤلاء أن البطن إذا كبر وحصل بعض الترهل فرجوعه كما كان أقرب للمستحيل ولكنه يختفي لدرجة لا يظهر معها للآخرين وهذا ممكن جداً .

ترهل الوجه

لعلاج ترهل الوجه استخدام ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من ماء الورد يدهن بها الوجه مساء ويغسل بعد ساعة بماء فاتر.

ترهل الثدي

أن الكريمات لا تحقق الفائدة، ولكن ما يمكن أن يكون له فائدة هو الرياضة الخاصة بالصدر مع الاستمرار عليها، وإذا لم تفد؛ فعند ذلك يمكن الذهاب إلى طبيب مختص. لتجنب حصول الترهل للثديين مراعاة الطريقة السليمة للإرضاع لأنها تؤثر على حجمهما وتناسقهما.