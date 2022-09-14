تراند اليوم : مصر مباشر .. منتخب مصر مباشر غينيا بث مباشر مباراة مصر وغينيا مباشر مباراة مصر اليوم مباشر الان - ماتش مصر مباشر

مباشر مباراة مصر وغينيا ،أعلن المدرب إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيلة مصر الرسمية لمواجهة غينيا في المباراة التي ستقام اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر يونيو الجاري في الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءًا علي ستاد القاهرة الدولي.

تشكيلة مصر الرسمية

وشهدت المباراة وجود محمد ابو جبل في حراسة المرمي بدلاً من الشناوي المصاب بفيروس كورونا، ووجود أيمن اشرف في مركز الظهير الأيسر بدلاً من احمد فتوح، وجاءت تشكيلة منتخب مصر الرسمية لمواجهة غينيا علي النحو التالي: