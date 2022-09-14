تراند اليوم : ماتش مصر مباشر الآن .. ماتش منتخب مصر بث مباشر ماتش مصر وغنيا بث مباشر ماتش مصر و غينيا مباشر

ماتش منتخب مصر بث مباشر ماتش مصر وغنيا بث مباشر ماتش مصر و غينيا مباشر، حيث أن المنتخب المصري يحاول النجاح في التحدي الأول وتحقيق العلامة الكاملة علي حساب منتخب غينيا، وذلك من أجل التفوق وتحقيق العلامة الكاملة علي حساب المنافس، فهل ينجح بالتفوق وإضافة إنتصار أول في مسيرته بالتصفيات، أم سيكون هناك نتيجة سلبية أولي كما يحدث في التصفيات كل مرة، خاصة أن هذه المرة سيكون المدير الفني المصري إيهاب جلال هو الأقدر بتحقيق تعديل المسار الذي يحدث للفراعنة في ظل الفشل في الفترة الأخيرة.

المنتخب المصري لم ينجح في التفوق في الفترة الماضية مع المدير الفني الأجنبي كيروش، والذي فشل مع الفراعنة في تحقيق لقب بطولة كأس العرب بعد الخسارة من تونس في قبل النهائي ، وأيضا خسر في المركز الثالث أمام قطر، كما فشل في تحقيق لقب بطولة أفريقيا بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح، ثم فشل جديد وهو الصعود إلي كأس العالم بعد ركلات ترجيح مريرة ضد السنغال أيضا.

المنتخب الغيني بقيادة نابي كيتا هو الآخر يحاول تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة وسط شكاري من الإستقبال والملعب عبر عنه مدرب الفريق، ولكن المنتخب الغيني يعرف قيمة التاريخ جيداً ويري أن تفوق الفراعنة عليهم في العديد من المناسبات سيكون حافز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية علي حساب المنتخب المصري، فهل ينجح في تحقيق ذلك، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة في مشواره، وتشهد المواجهات بين المنتخبين عدد كبير من الأهداف، حيث فاز منتخب غينيا في مواجهتين علي مصر، وكانت النتيجة فيهم برباعية.