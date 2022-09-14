تراند اليوم : مباشر مصر : بث مباشر مصر وغينيا بث مباشر مباراه مصر وغانا مباشر مصر وغينيا مباشر

مباشر مصر مشاهدة مباراة منتخب مصر وغينيا مباشرة الآن، في تصفيات كأس أمم إفريقيا بث مباشر، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد عند تمام الساعة التاسعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي يسعى من خلالها الفراعنة لحصد أول انتصار مع إيهاب جلال، مدرب الفريق، في بداية مشواره بالتصفيات.

مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر الآن

بث مباشر منتخب مصر وغينيا الآن

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وسيجري بث اللقاء عبر قناة beIN Sports 3 HD، بجانب قناة «أون تايم سبورتس» الأرضية.

يبدأ إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، المباراة أمام غينيا بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر جابر ومحمود حمدي الونش وياسر إبراهيم وكريم حافظ.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

شاهد مباراة مصر وغينيا اليوم بث لايف في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

وسيتم الدفع بكريم حافظ، في الجبهة اليسرى، في ظل غياب أحمد فتوح لاعب الزمالك، بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما سيتم الدفع أيضا بمحمود حسن تريزيجيه أمام الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي بعد إصابة محمد النني بكدمة في العضلة الأمامية، على أن يكون محمد أبو جبل هو حارس مرمى الفراعنة أمام غينيا، بعدما تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، للإصابة بفيروس كورونا، وتأكد غيابه عن المباراة.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وغينيا الآن مباشرة

ويفتقد منتخب مصر أمام غينيا كل من: محمد الشناوي، أحمد فتوح، محمد النني، للإصابة رغم تواجدهم في قائمة الفراعنة النهائية، فيما تم استبعاد محمد عبد المنعم من القائمة النهائية، بسبب الإصابة أيضا.