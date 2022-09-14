تراند اليوم : بث مباشر السعودية .. بث مباشر السعودية واليابان بث مباشر مباراة السعودية واليابان مشاهدة مباراة السعودية اليوم مباشر

بث مباشر مباراة السعودية واليابان Japan vs Saudi Arabia في كأس آسيا تحت 23 عام، حيث يلتقي منتخب السعودية ضد منتخب اليابان علي ارض ملعب باختاكور المركزي في اوزباكستان في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس آسيا اليوم الاثنين.

لم تتلقي اليابان اي هزيمة في المباريات الثماني الماضية، علاوة على ذلك، تمكن المنتخب الياباني من الفوز بسبعة من تلك المباريات، ولمتابعة سلسلة انتصاراته سيتعين عليه ان يقدم افضل اداء في هذه المباراة القادمة وان يبذل جهد كبير في هذه المباراة ضد المنتخب السعودي، خاصة وان كلا من اليابان والسعودية قد حقق الفوز في مباراة الجولة الاولي وسيتنافس كلاهما علي صدارة المجموعة.

مباراة السعودية واليابان اليوم

تمتلك المملكة العربية السعودية أيضًا سلسلة من المباريات جيدة، وفي آخر سبع مباريات خسر المنتخب السعودي الاولمبي مباراة واحدة فقط وتمكن من الفوز بخمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، في مباراة يوم الجمعة تغلبت السعودية علي منافسها طاجيكستان بنتيجة 5 – 0، ولكن منافسه في هذه المباراة القادمة أقوى بكثير، خاصة وان الفوز في هذه المباراة ستزيد من آمال المنتخب السعودي في التأهل الي نصف نهائي البطولة.

في ثلاث لقاءات بين اليابان والسعودية فاز المنتخب الياباني في مباراتين وفازت السعودية في مباراة واحدة. حيث كان مجموع الاهداف التي تم تسجيلها في تلك المباريات هو 5-4.

تشكيلة السعودية المتوقعة ضد اليابان

بالنسبة الى تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة ضد منتخب اليابان اليوم الاثنين في الجولة الثانية من مجموعات كأس آسيا تحت 23 عام فمن المتوقع ان يلعب المنتخب السعودي المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: نواف العقيدي، وفي خط الدفاع: متعب الحربي، مشعل الصبياني، سعود عبد الحميد، حمد اليامي، وفي خط الوسط: ابراهيم محنشي، حامد الغامدي، وفي خط الوسط الهجومي: ايمن يحيي، تركي العمار، هيثم عسيري، اما في خط الهجوم: محمد مران.