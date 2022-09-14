تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مصر وغينيا بث مباشر مباراة مصر وغينيا مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر الآن

مباراة مصر بث مباشر ضد غينيا اليوم الأحد 5/6/2022 ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث حدد إيهاب جلال اختياراته في تشكيلة منتخب مصر، أمام غينيا اليوم الأحد 5 يونيو الجاري، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويدخل لاعبو منتخب مصر لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز خاصة أن المباراة تُقام على ستاد القاهرة الدولي.

ويبحث جلال عن الظهور الجيد في أول مهمة له بعد قيادته تدريب الفراعنة خلفًا لكارلوس كيروش.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر حسب اختيارات كيروش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عمر جابر ــ محمود الونش ــ ياسر إبراهيم ــ أيمن أشرف

خط الوسط: إمام عاشور ــ حمدي فتحي ــ عمرو السولية

خط الهجوم: محمد صلاح ــ عمر مرموش ــ محمود تريزيجيه