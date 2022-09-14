تراند اليوم : ماهورأي الاطباء في فرقعة الاصابع ومخاطره على الصحة

ماهورأي الاطباء في فرقعة الاصابع ومخاطره على الصحة

وكالات /الخليج 365

في كثير من الأحيان نقوم بفرقعة الأصابع لا إرادياً، والتي من الممكن أن تحصل أكثر من مرة خلال اليوم، فهل تحمل هذه الحركة مخاطر على الصحة؟

يقول موقع “إن فيرس” إن 54 بالمئة من سكان العالم يقومون بفرقعة الأصابع بشكل مستمر، موضحاً أن الصوت الصادر عنها هو نتيجة مد المفصل بعيداً بيدك، مما يؤدي لانخفاض الضغط في السائل الزليلين داخل العظام، وخروج أي غازات مذابة في السائل من المحلول والالتحام في فقاعة، أو” تجويف” هذا التكوين الفقاعي، ليصدر صوت التكسير عند الفرقعة.

ويشاع بصورة كبيرة أن فرقعة الأصابع أمر مضر للصحة، وله تبعات “خطيرة” عند الكبر، لتشرح طبيبة العلاج بتقويم العمود الفقري كيرا كابوزولو أن فرقعة الأصابع ليس لها تبعات مضرة على الصحة.

وتضيف الخبيرة الصحية أن “فرقعة المفاصل ليس أمراً سيئاً بالنسبة لك ما لم يتم بطريقة ضارة”.

وتردف: “نادراً ما تكون فرقعة الأصابع ضارة، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث كسر في المفصل بشكل خاطئ ويؤدي إلى الألم والالتهاب وربما يحتاج إلى تصحيح”.

إحدى الدراسات التي تقول إن زيادة سماكة الغضروف في مفاصل أصابع اليد تكون لدى أولئك الذين يكررون فرقعة الأصابع، مقارنة مع أولئك الذين لم يفرقعوا مفاصل أصابعهم.

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