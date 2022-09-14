تراند اليوم : مباراة مصر وغينيا بث مباشر ماتش مصر الأن مباشر مصر اليوم ضد غينيا مشاهدة مصر مباشر الآن HD

البث المباشر لمباراة مصر ضد غينيا egypt vs guinea يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش على ملعبه منتخب غينيا الأول لكرة القدم في المباراة التي تأتي في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الافريقية المقبلة على أن تذاع المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت الرياضية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة باللغة العربية.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم اخر منافساته أمام منتخب السينغال الأول لكرة القدم في التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام في قطر نهاية العام المقبل وذلك بعد أن تمكن المنتخب المصري الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف إلا أنه تلقى الهزيمة في مباراة الإياب بهدف نظيف أيضا لتنتهي المباراة الى ضربات الترجيح التي حسمها المنتخب السينغالي الأول لكرة القدم لصالحه يتأهل الي نهائيات كاس العالم علي حساب المنتخب المصري.

أما منتخب غينيا الأول لكرة القدم فقد خاض منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام في قطر في إطار المجموعة قبل الأخيرة حيث خاض منافسات ست مباريات دون أن يتمكن من تحقيق الفوز في أي من المباريات الست التي خاضها فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمنافسات أربع مباريات ولم ينهزم المنتخب الغيني الأول لكرة القدم سوى في منافسات مباراتين فقط ليحتل المنتخب الغيني الأول لكرة القدم المركز الثالث في ترتيب المجموعة قبل الأخيرة.