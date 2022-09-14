تراند اليوم : بث مباشر مصر : بث مباشر مباراة مصر HD مباراة مصر و غينيا بث مباشر مباراة مصر مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا egypt vs guinea اليوم في بطولة تصفيات كاس الامم الافريقية ، يشهد ستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش او الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة المباراة التي من المقرر ان تجمع بين كلا من منتخبي مصر الاول لكرة القدم ومنتخب غينيا المصري الاول لكرة القدم في اولى منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة الي نهائيات كاس الامم الافريقية المقبلة وهي المباراة التي من المقرر ان تذاع علي عدد من القنوات الرياضية.

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يسعى المنتخب المصري لتعويض غيابه عن نهائيات كاس العالم المقبلة التي ستقام في قطر شهر نوفمبر المقبل وذلك بعد هزيمته الشهيرة في شهر مارس الماضي من المنتخب السينغالي في مباراة العودة التي اقيمت في السينغال بعد ان كان المنتخب المصري شديد القرب من الوصول الي نهائيات كاس العالم المقبلة بعد ان فاز في مباراة الذهاب التي اقيمت في القاهرة بهدف نظيف ولكنه استقبل هدفا في مرماه في مباراة العودة لتنتهي المباراة الي ضربات الترجيح التي تمكن المنتخب السينغالي من حسمها لصالحه.

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اما منتخب غينيا فلم يوفق في الوصول الي المرحلة النهائية من التصفيات حيث اكتفى بالتواجد في المركز الثالث في ترتيب المجموعة قبل الاخيرة من مجموعات التصفيات الافريقية المؤهلة الي نهائيات كاس العالم المقبلة وذلك بعد ان انهزم في مباراتين من المباريات الست التي خاضها في منافسات دور المجموعات دون ان يتمكن من تحقيق الفوز في اي من المباريات التي خاضها وفيما لم يتمكن المنتخب الغيني من تحقيق الفوز في اي من المباريات التي خاضها ليتوقف رصيده بذلك عند اربع نقاط.