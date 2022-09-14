تراند اليوم : مباراة مصر مباشر .. بث مباشر مصر و غينيا بث مباشر مباراة مصر يلا شوت بث مباشر المنتخب المصري الان

بث مباشر المنتخب المصري الان مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت egypt vs guinea في تصفيات كأس أمم أفريقيا ، تستضيف منتخب مصر مساء اليوم الاحد خصمه منتخب غينيا ضمن مواجهة الجولة الاولي من دور المجموعات في تصفيات كاس امم افريقيا ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب القاهرة الدولي مستقبل عليه منتخب مصر المواجهة ، وسوف تبدا اليوم مباراة مصر وغينيا في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

منتخب مصر هو وصيف كاس امم افريقيا للموسم الماضي ، وسوف يدخل اليوم اول مباراة له في تصفيات كاس الامم في المواجهة من دور المجموعات من امام خصمه منتخب غينيا ، وسوف يبحث اليوم منتخب مصر عن الانتصار وحصد اول ثلاث نقاط له في المجموعة ، واخر مباراة لعبها منتخب مصر قبل مواجهة اليوم كانت في تصفيات كاس العالم والتي قد خسر فيها بضربات الترجيح من امام خصمه منتخب السنغال بثلاث اهداف لهدف.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل منتخب غينيا المباراة ضيفا في الجولة الاولي من دور المجموعات من امام خصمه منتخب مصر ، وكذلك اليوم يامل منتخب غينيا ان يحقق الانتصار في المباراة او الحصول علي نتيجة اجابية ، واخر مباراة لعبها منتخب غينيا قبل مواجهة اليوم تعادل فيها من امام خصمه منتخب جنوب افريقيا وذلك في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف.