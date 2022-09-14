تراند اليوم : بث مباشر ماتش مصر .. ماتش مصر وغينيا مباشر منتخب مصر الآن بث مباشر ماتش منتخب مصر بث مباشر الآن

بث مباشر ماتش مصر ماتش مصر وغينيا مباشر منتخب مصر الآن بث مباشر ماتش منتخب مصر بث مباشر الآن عشاق ومحبي الساحرة المستديرة يبحثون بشكل مكثف علي القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباراة المنتخب الوطني المصري ضد منتخب غينيا اليوم الاحد الموافق 5 / 6 / 2022 وذلك في ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والمحدد إقامتها في كوت ديفوار 2023 ، اللقاء الناري الذي يشارك فية منتخب الفراعنة وهم يرغبون في الفوز ، وتقام هذة المباراة علي أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وغينيا اليوم

يتواجد المنتخب الوطني المصري في هذة المجموعة بجوار منتخب غينيا وإثيوبيا ومالاوي ، مما يجعل الجميع يقاتل بكل قوة وحماس عالي جدا من أجل التأهل الي بطولة كأس الامم ، ويشارك الفرغون الصغير محمد صلاح في هذة المباراة وهو يرغب في أن يكون مفتاح الفوز اليوم ، ويرغب اللاعبين في تحقيق الثلاث نقاط الاولي في بداية مشوارهم بالتصفيات ، علي الجانب الاخر نتحدث عن المنتخب المنافس وهو المنتخب الغيني الذي يدخل اللقاء وهو يعلم مدي صعوبة الخصم المنافس بالنسبة لة ، لكن سيحاول القتال بشكل شراسة من أجل تقديم مستوى مميز يليق به، يسعى من خلاله بالخروج بنتيجة إيجابية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

تبدأ مباراة مصر وغينيا الأحد 5 يونيو 2022، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ، وتقوم قناة beIN Sports HD 3 بنقل اللقاء.

المباراة مصر × غينيا المسابقة تصفيات أمم إفريقيا الموعد الأحد 5 يونيو 2022، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة beIN Sports HD 3 الملعب استاد القاهرة الدولي

تشكيلة مصر امام غينيا اليوم