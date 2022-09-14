تراند اليوم : بث مباشر السعودية .. بث مباشر السعودية وكولومبيا بث مباشر مباراة السعودية وكولومبيا مشاهدة رابط مباراة السعودية اليوم مباشر

بث مباشر مباراة السعودية ضد كولومبيا Saudi Arabia vs Colombia في مباراة ودية، حيث يلتقي منتخب السعودية مع منتخب كولومبيا على ارض ملعب نويفا كوندومينا الاسباني في مباراة ودية اليوم الاحد.

نجحت السعودية في تن تحجز مكان في مونديال قطر 2022، حيث كانت على قمة ترتيب جدول المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم الآسيوية بعد نهاية المباريات، سجلت السعودية فوزاً بنتيجة 1-0 على أستراليا على أرضه في آخر مباراة تنافسية لها في إحدى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وبهذا الفوز فإن المنتخب السعودي حاليًا في سلسلة من مباراتين بدون هزيمة، في هذه الأثناء، كان أداء منتخب كولومبيا غير متناسق طوال مباريات التصفيات وبهذا تراجع الي المركز السادس في ترتيب الجدول وهو خارج المراكز المؤهلة إلى كأس العالم، لقد سجلت كولومبيا فوزاً على فنزويلا بنتيجة 0-1 خارج ارضها في آخر مبارياتها التنافسية في التصفيات لكأس العالم، وبهذا حقق سلسلة من الانتصارات في مباراتين متتاليتين، من خلال تلك الاحصائيات، يمكننا أن نرى كولومبيا قد اعتادت علي مواجهة منتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل لهذا سيكون اداءها غير المتسق مثيرًا للإعجاب أمام السعودية.

مباراة السعودية وكولومبيا ليوم

يمكننا أن نرى السعودية تقدم اداءًا قويًا في مبارياتها مؤخرًا مع مجموعة من النتائج الإيجابية، لكن منافسيها في تلك المباريات كانوا في الغالب من آسيا لذلك فان منافس من امريكا الجنوبية مثل كولومبيا سيكون تحدي كبير للمنتخب السعودي، على الجانب الآخر، لم يُهزم منتخب كولومبيا في أربع من آخر 6 مباريات خارج ارضه، وكانت الهزائم في تلك المباريات الست أمام الأرجنتين والبرازيل، لهذه الاسباب نرى أن منتخب كولومبيا قد ينهي المباراة بفوز على السعودية عندما يلتقيان للمرة الأولى في المباراة الودية يوم الأحد.

تشكيلة السعودية المتوقعة ضد كولومبيا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة ضد منتخب كولومبيا اليوم الاحد في المباراة التى ستقام على ارض ملعب نويفا كوندومينا فمن المتوقع ان يلعب المنتخب السعودي مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد العويس؛ وفي خط الدفاع: علي البليحي، عبد الإله العمري، زياد الصحافي، ياسر الشهراني، وفي خط الوسط: علي الحسن، سلمان الفراج، وفي خط الوسط الهجومي: فراس البريكان، محمد قانو، سالم الدوسري، اما في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب.

تشكيلة كولومبيا المتوقعة ضد السعودية

بالنسبة الى تشكيلة منتخب كولومبيا المتوقعة ضد منتخب السعودية اليوم الاحد في المباراة الودية فمن المتوقع ان يلعب منتخب كولومبيا مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: خوسيه لويس تشونجا؛ وفي خط الدفاع: دافينسون سانشيز، جون لوكومي، دانيال مونوز، جون أرياس؛ وفي خط الوسط: يايرو مورينو، إدير ألفاريز بالانتا، ستيفن ألزاتي، كيفين أجوديلو؛ اما في خط الهجوم: لويس سواريز، رافائيل سانتوس بوري.