تراند اليوم : فيديو فضيحه مرتضي منصور .. فيديو مرتضى منصور الاباحي المسرب وسر الصمت الغريب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو فضيحه مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك المصري ، الفاضح والذي ظهر فيه عارياً برفقة شاب في إحدى الشقق السكنية، ويدخلان غرفة لوحدهما.

وتسبب هذا الفيديو في إثارة الجدل حول حقيقة هذا المقطع الجنسي والذي يظهر فيه شاب عاري تماماً من ملابسه وهو يدخل على شخص المفترض أنه مرتضى منصور ـ بحسب رواية النشطاءـ غرفة النوم.

وكان متواجد أيضاً بنفس الغرفة شاب آخر يقوم بتصوير الفيديو في الخفاء.

بدوره، رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الفيديو المسرب له والذي تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قال مرتضى إن صمته الفترة الماضية لم يكن خوفا ولكن كان يعقد اجتماعات مع النائب العام والمخابرات للحصول على حقته بالقانون.

أضاف: "إذا لم أحصل على حقي بالقانون سيكون هناك دم، لن أترك حقي، من الخونة الذين يخوضون في أعراض المحترمين".

و تصدرت فضيحة مرتضى منصور ترند مؤشر بحث جوجل،وتسبب هذا الفيديو في إثارة الجدل حول حقيقة هذا المقطع الجنسي والذي يظهر فيه شاب عاري تماماً من ملابسه وهو يدخل على شخص المفترض أنه مرتضى منصور ـ بحسب رواية النشطاءـ غرفة النوم.

حيث تسرب إلى مواقع التواصل الاجتماع وموقع يوتيوب مقطع مصور في فضيحة بها رجل يظهر عاريا يمشي من جهة السرير إلى جهة الكومود في غرفة النوم، في إضاءة ضعيفة قليلا، وحتى يصل إلى هاتفه يصله مكالة هاتفية، وفي تلك الأثناء يخرج شاب صغير يبلغ من العمر 15 عاما تقريبا، من حمام الغرفة إلى الغرفة، قبل أن يشير له من يتكلم في الهاتف بأن أسكت واضعا اصبعه السبابة على فمه، بينما يقف الشاب فيقول ردا على الهاتف ألو.

والمقطع المصور أقل من دقيقة إلا أن إضاءة شاشة الهاتف وإضاءة الحمام التي تظهر في المقطع تنزل على وجه المتواجد في المقطع فتتبين ملامحه بشكل شبه واضح.