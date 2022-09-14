تراند اليوم : فيديو هدير الهادي وموده الادهم .. فيديو هدير فين وفين

يواصل فيديو هدير الهادي اثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وجوجل، وحاز فيديو هدير على نسب مشاهدة عالية وسط حالة من السخط الكبير من قبل النشطاء، الذين طالبوا بضرورة الوقوف وقفة جادة إزاء أفعال هدير الهادي واصفين إياها بالمشينة.

وطرحت شركة الإنتاج ليديا للإنتاج الفني فيديو كليب لأغنية المطرب الشاب أحمد حليم برفقة الشابة موده الادهم، حيث تحمل عنوان فين وفين، وسرعان ما انتشر عبر مواقع التواصل بإسم فضيحة موده الادهم، دون معرفة السبب

وظهرت في الفيديو كليب مع المطرب أحمد حليم، كموديل الإنفلونسر الشهيرة مودة الأدهم، وهو من إخراج تامر سليم، ومنتج فني حسين أمين، قبل أن تسارع مواقع التواصل لتطلق عليه فضيحة موده الادهم

يذكر أنه من أخر أعمال أحمد، فيديو كليب لأغنية حبيت وخلاص من إخراج تامر سليم، وإنتاج "غاليديا للإنتاج الفني" والأغنية من كلمات علاء سليمان، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، ماستر امير محروس، وقد تم طرحها منذ شهرين.