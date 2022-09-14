تراند اليوم : عطلة الشتاء 2019 / 2020 في الجزائر

نقدم لكم موعد عطلة الشتاء 2019 ،وجدول العطل الرسمية في الجزائر، عطلة الشتاء في الجزائر للمدارس ،والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وحددتها من 19 ديسمبر 2019 وتنتهي مساء 4 جانفي 2020.

وقالت الوزارة: تعلم وزارة التعليم والبحث العلمي الاساتذة والطلة أن العطلة الشتوية للسنة الجامعية 2019/2020 ستكون من 19 ديسمبر 2019 مساءاً على غاية 4 جانفي 2020 مساءاً، وأن كل ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي حول تقديم الطقلة مجرد اشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن كل النشاطات البيداغوجية والعلمية ستتواصل بصفة عادية.