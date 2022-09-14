تراند اليوم : فضيحه مرتضي منصور .. فيديو مرتضي منصور المثير للجدل زلة حدثت داخل شقة سكنية

أثارت فضيحه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المصري جدلاً واسعاً في الشارع المصري، عقب ظهوره في مقطع فيديو مع شاب، وهما مجردان من أي ملابس ، في إحدى الشقق السكنية، وطالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فضيحه مرتضي منصور بإيضاح ملابسات الحادثة، فيما التزم مرتضى منصور الصمت إزاء الفيديو المتداول له، والذي تصدر موقعي تويتر وفيسبوك تحت وسم فضيحه مرتضي منصور .

فيديو مرتضى منصور الذي وصف بالاباحي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبته قانونيا.

و تصدرت فضيحة مرتضى منصور ترند مؤشر بحث جوجل،وتسبب هذا الفيديو في إثارة الجدل حول حقيقة هذا المقطع الجنسي والذي يظهر فيه شاب عاري تماماً من ملابسه وهو يدخل على شخص المفترض أنه مرتضى منصور ـ بحسب رواية النشطاءـ غرفة النوم.

حيث تسرب إلى مواقع التواصل الاجتماع وموقع يوتيوب مقطع مصور في فضيحة بها رجل يظهر عاريا يمشي من جهة السرير إلى جهة الكومود في غرفة النوم، في إضاءة ضعيفة قليلا، وحتى يصل إلى هاتفه يصله مكالة هاتفية، وفي تلك الأثناء يخرج شاب صغير يبلغ من العمر 15 عاما تقريبا، من حمام الغرفة إلى الغرفة، قبل أن يشير له من يتكلم في الهاتف بأن أسكت واضعا اصبعه السبابة على فمه، بينما يقف الشاب فيقول ردا على الهاتف ألو.

والمقطع المصور أقل من دقيقة إلا أن إضاءة شاشة الهاتف وإضاءة الحمام التي تظهر في المقطع تنزل على وجه المتواجد في المقطع فتتبين ملامحه بشكل شبه واضح.