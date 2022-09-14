تراند اليوم : تفسير رؤية الجرذ في المنام للامام الصادق

الاحلام هي عبارة عن مشاهد يراها الانسان في منامه لكنها تحمل دلالات ومألات في حياتنا الحقيقية، نقدم لكم اليوم، تفسير رؤية الجرذ في المنام للامام الصادق ، ورؤية الجرذ في الحلم أو في الطبيعة مُزعجة بشكلٍ كبير، لهذا فإنّ اهتمامنا اليوم كان بتفسير الجرذان في الحلم، حيثُ هو حلم يحمل الكثير من الدلالات والمعاني التي بعضها يكون خيرًا وبعضها شر، لهذا فكُل تأويل للرؤيا يجب أن يعتمد بشكلٍ كامل على جوانب الحلم؛ وللحصول على التفسير الصحيح يجب أن يتم سرد التفاصيل الكاملة للحلم، لهذا في مقالنا هذا جمعنا أهم التفسيرات الخاصة بالفئران لشيوخ التفسير القُدامى والمحديثين.

تفسير رؤية الفئران في الحلم

فسّر شيوخ التفسير القُدامى رؤية الفئران في المنام أنّها أحيانًا تدُل على الشر الكبير، وأحيانًا على الخير، ومن هذه التفسيرات:

من رأى في المنام فأرةً واحدةً، دلّ ذلك على امرأة فاسقة. وقيل امرأة يهوديّة، ملعونة، نائحة، أو رجل يهوديّ، أو لصّ، والفئران الكثيرة تدلّ على الرّزق، فمن رأى فأراً يلعب بداره كثر رزقه، لأنّه لا يكون إلا في مكان فيه رزق. ومن خرج الفأر من منزله قلت بركته ونعمته. ومن ملك فأرةً ملك خادماً، لأنّ الفأر يأكل ممّا يأكل الإنسان، وكذلك الخادم يأكل ممّا يأكل السّيد.

أمّا رؤية فئران كثيرة في المنام فدليل على الرّزق، لأنّ الفئران لا توجد إلا حيث يوجد الطعام الكثير، والغلة الوفيرة.

رؤية الفئران الكثيرة تخرج من بيت دليل على قلّة الرّزق والبركة لهذا البيت.

قتل الفأرة في المنام دليل على التّغلب على امرأة سيّئة.

ويقال رؤيتك لكثرة الفئران فى البيت يدلّ على كثرة الرّزق، لأنّ الفئران تعيش فى المكان الذى به خير كثير.

ومن رأى أنّه أصاب فأرةً فإنّه يصيب امرأةً لا خير فيها، ومن رأى أنّه قتل فأرةً فإنّه يظفر بامرأة سوء، ومن رأى أنّه اصطاد فأرةً فإنّه يمكر بامرأة ويضاجعها.

ومن رأى أنّ فئراناً كثيرةً، بيضاءً وسوداً، في موضع بسيط لا تعمل شيئاً، فإنّه يطول عمره، ويصلح حاله. ومن رأى أنّ فأرةً خرجت من أنثييه أو ذكره فإنّه يصيب ابنةً لا خير فيها، وإن خرجت من دبره فإنّه تخرج منه امرأة لا خير فيها.

ومن رأى في بيته جرذاناً فإنّه يدخله نساء لا خير فيهنّ. ومن رأى أنّ في فراشه أو ثيابه فأرةً فإنّها امرأة تداخله، لا خير فيها. ومن أصاب جلدة فأرة فإنّه يصيب مالاً نذراً من امرأة سوء.

الفأر في المنام يعرف بأنّه فتاة فاسقة، أو سارقة، فالإنسان الذي يرمي عليك هذا الفأر فإنّه عدو لك، ولا يتمنى لك الخير، لأنّ الفأر يعرف بالعداوة.

ومن رأى أنّه رمى فأرةً بسهم، أو حجر، أو بندقية، فإنّه يغتاب امرأة سوء أو يراسلها في سوء.

ومن رأى أنّه اصطاد فأرةً فإنّه يمكر بامرأة أو يضاجعها.

ومن رأى فئراناً كثيرةً، بيضاً وسوداً، في موضع مائل أو مشرف، أو في بئر، فإنّه نقصان في عمره.

ومن رأى أنّ فأرةً خرجت من أنفه أو من ذكره، فإنّه يصيب ابنة سوء لا خير فيها، وإن خرجت من دبره فإنّه تخرج عنه امرأة لا خير فيها.

ومن رأى في بيته فئراناً فإنّه يدخله نساء لا خير فيهنّ.

ومن رأى في ثيابه أو في فراشه فأرةً فإنّها امرأة تداخله لا خير فيها.

ومن رأى أنّه أصاب جلد فأرة فإنّه يصيب مالاً قليلاً من امرأة سوء.

تفسير الجرذان في الحلم

الجرذ في المنام يختلف عن الفأر، فالجرذ يحمل الشر فقط ولا خير فيه وله عِدة أوجه في التفسير سنسردها الآن.

الجرذ لا خير فيه أيضاً، وقيل هو لصّ ثقّاب، وقد قيل أنّ الجرذ يدلّ على العيال وعلى المماليك، وقيل أنّ خروج الجرذ من الدّار زوال النّعمة، وقد حكي أنّ رجلاً أتى ابن سيرين فقال: رأيت كأنّي وطئت فأرةً خرجت من أستها تمرة، فقال ألك امرأة فاسقة؟ قال: نعم قال: تلد لك ولداً صالحاً.

من رأى في المنام أنّه أخذ جرذاً أو دخل عليه جرذ، انتقل من بلاده، فإن كان له عقار باعه.

ومن رأى الجرذ في بيته أو بيت غيره فليحفظ ذلك المنزل من اللصوص.

ومن رأى: أنّه يأكل لحم جرذ اغتاب إنساناً فاسقاً، والجرذ يدلّ على لصّ نقّاب، وتدلّ رؤية الجرذ على الفسق، والأذى، والأزواج، والأولاد، فإن فرّ منه غريم أمسكه، كما تدلّ رؤيته على الذلّ والمقت.

ومن أكل لحمه في المنام نال رزقاً من حرام.

ومن رأى أنّه اصطاد فأرةً فإنّه يمكر بامرأة أو يضاجعها.

ومن رأى فئراناً كثيرةً، بيضاً وسوداً، في موضع مائل أو مشرف، أو في بئر، فإنّه نقصان في عمره.

ومن رأى أنّ فأرةً خرجت من أنفه أو من ذكره، فإنّه يصيب ابنة سوء لا خير فيها، وإن خرجت من دبره فإنّه تخرج عنه امرأة لا خير فيها.

ومن رأى في بيته فئراناً فإنّه يدخله نساء لا خير فيهنّ.

ومن رأى في ثيابه أو في فراشه فأرةً فإنّها امرأة تداخله لا خير فيها.

تفسير حلم الفئران للحامل

رؤية المرأة الحامل للفئران يُمكن أن يكُون مُجرّد أضغاث أحلام؛ لأن المرأة في فترة حملها تتعرّض لعدة نوبات مُؤلمة مُمكِن أن يعرضها العقل الباطنأثناء النوم على شكل أحلام مزعجة.