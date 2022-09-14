تراند اليوم : وفاة ممثل مصري بشكل مفاجيء (صورة)

القاهرة/ الخليج 365

توفي الفنان المصري علي عبد الرحيم، أمس الثلاثاء، إثر إصابته بجلطة في الدماغ.

وكان الفنان الراحل علي عبدالرحيم، قد كشف أسباب غيابه عن الشاشة بعد سلسلة من النجاحات، حيث قال في تصريحات سابقه له، إنه أصيب بجلطة في الدماغ منعته من ممارسة مهنة التمثيل، وأثرت على ذراعه وقدمه.

ونعى عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل، ونشر صورة عبر موقع فيسبوك، قائلا: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير علي عبدالرحيم، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

ويعد الراحل عبد الرحيم من أكثر الشخصيات الفنية التي اشتهرت على الساحة مؤخراً، حيث كان من أشهر أدواره شخصية "سامبو" بفلم "شمس الزناتي" مع الزعيم عادل امام.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة النجم أحمد بدير، وطارق صبري.

كما شارك الراحل عبدالرحيم، بمجموعة من المسلسلات، كان أبرزها "خيبر، فرقة ناجي عطا الله، كاريوكا، أم الصابرين (زينب الغزالي)، الصفعة، سقوط الخلافة".



