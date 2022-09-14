تراند اليوم : تدهور الحالة الصحية رجاء الجداوي وتدخل في غيبوبة

الخليج 365/

ذكر مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية، بتدهور الحالة الصحية للفنّانة الكبيرة رجاء الجداوي وفقدانها الوعي منذ ساعات، وذلك بعد دخولها العناية المركزة جراء إصابتها بفيروس كورونا.

كان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، الدكتور سعيد السقعان، قال في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، إنّ حالة الفنانة رجاء الجداوي غير مستقرة وغير مطمئنة. وأضاف السقعان، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أن «الجداوي شعرت فجر الثلاثاء بضيق شديد في التنفس مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع ودوخة، وتبين أن نسبة الأوكسجين في الدم أقل من 90%؜، مضيفاً أنّ الأمر استلزم نقلها للعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس، وقد حدثت هذه المضاعفات التي تَسبّبت في عدم استقرار الحالة، المُتمثِّل في ارتفاع دائم لدرجات الحرارة، و«أتمنى أن تمر الـ24 ساعة القادمة على رجاء الجداوي بخير، وتتعافى إن شاء الله».

واستطرد السقعان: «هناك فريق طبي متخصص في الرعاية واستشاريين من القلب يناظرون الحالة، فضلاً عن وجود لجنة عِلمِيّة تمُرّ على جميع مستشفيات العزل تفقدت جميع الحالات في المستشفى ومنها الفنانة رجاء الجداوي».

يذكر أنّ ابنة الجداوي الوحيدة، أميرة حسن مختار، كانت ذكرت مساء الاثنين أنّ والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار التأرجح في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض باستمرار.

وكانت الجداوي قد شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.