تراند اليوم : تفاصيل حفل زفاف شقيقة محمد رمضان الذي انتهى بالقبض على العريس

القاهرة/ الخليج 365

شهد حفل زفاف شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي في جمهورية مصر العربية، بعدما انتهى في قسم الشرطة.

وكان قد إحتفل محمد رمضان، مساء الأحد، بزفاف شقيقته إيمان على حسام حامد في إحدى الفيلات في طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي، في حضور أقارب العروسين والأصدقاء المقربين لهم .

وتداول نشطاء مواقع التواصل صوراً للحفل يظهر فيها المدعوون من دون ارتداء أقنعة واقية للوجه، بالمخالفة للتعليمات الحكومية الصادرة في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي تطور مثير، تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحفل وأحضرت زوج شقيقة محمد رمضان إلى قسم شرطة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة للتحقيق معه.

وبعد انتهاء التحقيق معه، تمَّ صرف حسام حامد من قسم الشرطة بعدما أوضح أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرتي العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي تمَّ قبوله.

ولاقى الفنان محمد رمضان هجوماً على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية بسبب عدم وجود أي مظاهر للتباعد الجسدي في حفل الزفاف أو ارتداء المدعويين للكمامات.

وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، قد أصدر في وقت سابق قراراً يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك وأثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولاراً) على المخالفين.