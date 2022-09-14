تراند اليوم : ارطغرل 114 : الحلقة 114 قيامة ارطغرل مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 114 مترجمة : كوبيك يقتل حسام الدين قيمري

في الحلقة 114 المتوقع أن تحقق نسب عالية من المتابعة والمشاهدة، يواصل شبح أصليهان ملاحقة سعد الدين كوبيك في مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 114 ،وبتحرك كوبيك لفتح قلعة سيمساط ،فيضرب عليها حصاراً من جميع الجهات ينتهي بتسليمها من قبل الأمراء الصليبين المسئولين عن إدارتها، مقابل خروجهم سالمين منها.

وبعدما رجع سعد الدين كوبك من فتح قلعة سميساط اتهم "حسام الدين قيمري" بإحدى الجرائم، وحبسه مقيداً في قصر السلطنة في مدينة ملطية واستولى على أمواله لحساب السلطان. وانتقل بعدها إلى قونية وبسبب الإشاعات، أخذ "كمال الدين كاميار" في "قلعة كاوله" وقتل هناك.

ويتابع مسلسل قيامة ارطغرل في الحلقة 114 صراعات «أرطغرل» مع منافسيه في قبيلته، والخيانات التي واجهها، والجواسيس التي عانت القبيلة منهم، واختراق الأعداء والخصوم لهم، وكيف تعامل مع هذه التحديات.،و هجرات قبائل الترك من حدود الصين وشمال فارس إلى شمال الشام، طلبا للرزق تارة، وهروبا من الأخطار تارة أخرى، في الوقت الذي كانت فيه الخلافة الإسلامية في أضعف حالاتها.

ويحكي مسلسل قيامة ارطغرل عن الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى آسيا الوسطي أو الأناضول في فترة حكم سلاجقة الروم للمنطقة. وتدور أغلب أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، أهمها المغول والصليبين، في ذلك الوقت بدأ أرطغرل بن سليمان شاه رحلة البحث عن موطن له ولقبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان وعدم الاستقرار.

وتمر أحداث المسلسل وتستقر القبيلة مدة في أطراف حلب لا تذوق فيها طعم الأمان، فخطر الصليبين كان دائما يبدد أمنهم حتى انتهي بانتصار أرطغرل ومحاربيه على الصليبين، لا تهدأ الأجواء حتي تقرر جميع قبائل التركمان “الأوغوز” أن يستقروا بالقرب من قونية ليحاربوا المغول في جيش الأمير السلجوقي السلطان علاء الدين كيكوبات. كذلك على مدار الجزئين لم يسلم المسلمون من ألم الخيانة والفتنة.