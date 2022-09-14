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تراند اليوم : لهذا السبب احتفظ ضابط شرطة بجثمان أمه 3 سنوات في بيته!!

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دلهي- الخليج 365

اعتقلت الشرطة الهندية رجلًا يبلغ من العمر (46عامًا) بزعم احتفاظه بجثمان والدته في مبرد لمدة تقرب من ثلاث سنوات بينما كان يقبض معاشها الشهري.

وقال ضابط الشرطة نيلانجان بيسواز إن سوبهابراتا ماجومدار ألقي القبض عليه بعد العثور على جثة أمه في جهاز تجميد كبير خلال مداهمة منزله في مدينة كولكاتا الجمعة.

وأضاف أن ماجومدار أخفى جثة أمه بعد وفاتها قبل ثلاث سنوات في عمر 81 سنة، واستمر في قبض معاشها الشهري الذي يبلغ 30 ألف روبية، نحو 460 دولار أميركي.

وقال الضابط إن ماجومدار أبلغ الشرطة بأنه احتفظ بجثة أمه لأنه يعتقد أنها يمكن أن تعود إلى الحياة.

كما استجوبت الشرطة والده البالغ من العمر 90 سنة، الذي يعيش في نفس المنزل، لكن لم يتم إلقاء القبض عليه بسبب سوء حالته الصحية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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