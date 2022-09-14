تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018 - 1439 ( امساكية رمضان 2018 )

امساكية رمضان 2018 الجديدة والتي يبحث عنها الكثير من الزائرين عبر الإنترنت وعبر مواقع التواصل الإجتماعية " فيسبوك, تويتر وجوجل ", لذلك فنحن نوضح لكم امساكية شهر رمضان ٢٠١٨ والتي سوف توضح موعد بدأ شهر رمضان الكريم ومتى سيكون أول يوم؟, وماهو اول يوم في هذا الشهر المبارك؟, بالإضافة إلى توافر عدة أجوبه أخرى تجيب على عدة أسئلة مختلفة مثل متى اول ايام عيد الفطر المبارك وغيرها من الاسئلة التي يتسألها الكثير من المسلمين والمهتمين بهذا شهر رمضان 1439 هجرياً, لذلك نعرض لكم الان امساكية تقويم شهر رمضان ٢٠١٨ بالميلادي.

والجدير بالذكر أن شهر رمضان 2017 للعام السابق بدأ اول ايامه في اليوم السابع والعشرين من شهر مايو وكان أخر يوم لشهر رمضان في الرابع والعشرون من شهر يونيو الميلادي, ولكن هذا العام " رمضان 2018 " سوف يتقدم شهر رمضان أكثر من 10 أيام بالميلادي وهذا ما يحدث كل عام بتقدم الشهر الكريم.

ماهو موعد وميعاد اول ايام رمضان 2018 - 1439 الجديد فلكيا في جميع الدول ؟

بعد إجراء الحسابات الخاصة بالمعهد القومي للبحوث الفلكية العربية فقد أظهرت أن شهر شعبان الهجري سوف يتم عدد أيامه " 29 يوم " فقط وذلك يوافق بالتاريخ الميلادي يوم الخامس عشر من شهر مايو الميلادي " 15 / 5 / 2018 " ويوافق يوم الثلاثاء, هذا يدل أن بداية شهر رمضان واول يوم للشهر الكريم سيوافق يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر مايو الميلادي " 16 / 5 / 2018 ", مما يدل ان شهر رمضان الكريم سوف يتم عدد أيامه الثلاثين يوماً, وهذا يتوافق مع جميع الدول العربية " مصر, السعودية, العراق, فلسطين, الاردن, الكويت, الامارات, قطر, تونس, الجزائر, البحرين, اليمن, سلطنة عمان, لبنان ودولة سوريا والمغرب ", بالإضافة أن اول ايام عيد الفطر الموافق سوف تكون يوم السادس عشر من شهر يونيو " 16 / 6 / 2018 ".

امساكية شهر رمضان 2018 الجديدة بالميلادي :

هذه امساكية رمضان ٢٠١٨ وسوف تبين لكم كل ما تحدثنا عنه بالأعلى وهو موعد اول يوم في الصيام " الصوم " ومتى أول ايام عيد الفطر ؟ ومواقيت الصلاة وصلاة التراويح وغيرها من التساؤلات الاخرى.

امساكية مصر:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:25 pm 07:55 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:16 pm 06:26 pm 07:56 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:14 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm السبت 4 19 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:17 pm 06:26 pm 07:56 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 04:13 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:18 pm 06:27 pm 07:57 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:19 pm 06:27 pm 07:57 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 04:12 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:20 pm 06:28 pm 07:58 pm السبت 11 26 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:28 pm 07:58 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 04:11 am 12:00 pm 03:21 pm 06:29 pm 07:59 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:11 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:22 pm 06:29 pm 07:59 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:23 pm 06:30 pm 08:00 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 04:10 am 12:01 pm 03:24 pm 06:31 pm 08:01 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 04:10 am 12:02 pm 03:25 pm 06:31 pm 08:01 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:25 pm 06:32 pm 08:02 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:32 pm 08:02 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:26 pm 06:33 pm 08:03 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 04:09 am 12:02 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:33 pm 08:03 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:27 pm 06:34 pm 08:04 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 04:09 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 04:10 am 12:03 pm 03:28 pm 06:34 pm 08:04 pm