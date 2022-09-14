تراند اليوم : لهذا السبب ترك حسام حبيب زوجته شرين عبد الوهاب بعد 48 ساعة من زواجهم

مصر- الخليج 365

لم تخرج الفنانة شرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب لقضاء شهر العسل، بعد زواجهم السبت الماضي، مثلهم مثل باقي العرسان، فقد إضطر المغني المصري حسام حبيب إلى ترك زوجته شيرين عبد الوهاب في اليوم التالي من زفافهما، والسفر لمدينة العين السخنة بسبب التزامه باحياء حفلة أضواء المدينة ببورتو السخنة التي كان مقرر لها.

وأحيا حبيب الحفل بحضور عدد كبير من قيادات الإذاعة والتلفزيون ومحافظ السويس، وقام بالتنظيم وليد منصور، وبدا في غاية السعادة والعفوية على المسرح وارتدى ملابس "كاجوال" وغنى مجموعة كبيرة من أغانيه.

ورغم حرص شيرين على إبقاء الامور سرّية، إلا أن والد حسام حبيب أنهما سيسافران إلى المغرب سوياً لارتباط النجمة المصرية بإحياء حفل هناك يوم 14 نيسان (أبريل) المقبل.

يذكر أن حفل الزفاف تم بأجواء عائلية في فيلا والدة العريس بقصور عرابي بمنطقة العبور، واقتصر الحضور على المقربين لهما وأسرتيهما، وارتدت شيرين فستاناً بأكمام طويلة وزينت إطلالاتها بتاج من اللؤلؤ وأبقت شعرها منسدلا مع ماكياج ناعم.