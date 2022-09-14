تراند اليوم : فرق العمر بين شرين عبد الوهاب وزوجها حساب حبيب

مصر- الخليج 365

يتسائل كثير من جمهور ومحبي الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب عن فرق العمر الحقيقي بين الفنانة وزوجها حسام حبيب.

فقد احتفل النجمان حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، مساء أول أمس السبت، بحفل زفافهما، وسط مجموعة من الأصدقاء والأقارب.

و يبلغ عمر الفنان حسام حبيب 37 عاماً و عيد ميلاده بـ 31 مايو 1980، و الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ شهر أكتوبر 1980، بذلك يكون الفنان حسام حبيب اكبر من عروسه شيرين بـ 5 أشهر فقط.

كان من ضمن نجوم الفن النجمة ليلي علوي، ومنة شلبي، وإلهام شاهين، بينما تغيب كل من أصالة، وأنغام، وسميرة سعيد، رغم علاقتهن القوية بشيرين .

كما حضر الحفل أيضا ابنتا شيرين مريم وهنا، رغم تداول شائعات بتواجدهما مع والدهما الموزع محمد مصطفي، خلال هذه الفترة .

وفي سياق متصل كشفت شيرين عن سعادتها بحفل الزفاف، بعد أن نشرت علي حسابها الشخصي بـ”إنستجرام” صورة عقد القران وعلقت قائلة: “ربنا يفرح كل الناس بفرحة زي اللي حستها النهارده”

المعروف أن شيرين وحسام أخفيا علاقتهما العاطفية، وقاما بتكذيب جميع الشائعات التي كشفت عن هذه العلاقة، إلى أن فاجأوا الجميع بزفافهما مساء السبت.