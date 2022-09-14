تراند اليوم : أسهل طريقة لعمل الفسيخ "السمك المملح" في البيت

فلسطين- الخليج 365

مع بدأ احتفالات شم النسيم في جمهورية مصر العربية، خلال هذه الأيام، يفضل العديد من المصريين تناول "السمك المملح" الفسيخ والرنجة والذي يعتبر احدى طقوس شم النسيم، حيث يكثر تناوله بصفة خاصة خلال الاحتفال بيوم شم النسيم وعيد الفطر المبارك حيث يعد الوجبة الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها للأحتفال بتلك المناسبتين .

غير أن تناول الفسيخ يحمل معه الكثير من المخاطر الصحية، ما لم يكن قد تم إعداده بطريقة صحيحة، لذلك يقدم لكم "الخليج 365" أسهل طريقة صحية لعمل واعداد الفسيخ في البيت من خلال المقال التالي :-

الطريقة الصحيحة لاعداد الفسيخ:-

المكونات:-

1- سمك بوري.

2- ملح خشن.

3- شطه.

التحضير:-

1- أولاً قبل إعداد الفسيخ وعند شراء السمك البوري يجب التأكد من أن السمك متماسك ولون الخياشيم وردي وأن تكون طازجة.

طريقة عمل الفسيخ

2- يتم إحضار مصفاة كبيرة وغسل السمك جيداً وتنظيف الخياشيم وإدخال المياه بها.

3- يوضع السمك بالمصفاة بحيث يكون الذيل لأعلي والرأس إلى أسفل على أن يتم ترك السمك بالمصفاة لمدة 8 ساعات حتى يجف جيداً ، ويتحلص من جميع السوائل والدماء الموجودة بداخلة.

طريقة عمل الفسيخ

3- يتم فتح بطن السمكه للتخلص من الامعاء.

طريقة عمل الفسيخ4- تغسل السمك مرة أخري حتى يتم التخلص من الدماء بشكل نهائي

5- نضع الملح على السمك وداخل الخياشيم وجميع أجزاء السمكه ويفضل أن يكون الملح خشناً ويتم إضافة الشطه حسب الرغبة.

6- يتم وضع السمك في المصفاة بطريقة أفقية حتى يتم التأكد من التخلص من الدم والسوائل تماما.

7- يتم تمليح السمكه بمقدار 3 ملاعق كبيرة وربع ملعقة شطة لكل سمكه.

8- يتم حشو الخياشيم بخليط الملع والشطة ويملح باقي السمكه بالملح بكثرة ثم يتم وضع باقي الكمية التي تبقت من الملح فوق وأسفل وبجانب السمكه.

طريقة عمل الفسيخ

9- يتم وضع كل سمكه في كيس بمفردها ولفها برول من البلاستيك لضمان عدم وجود هواء نهائياً داخل الكيس.

10- يتم وضع السمك في أكثر من كيس حتى لا تخرج أية رائحة ولضمان عدم دخول أي هواء ويقدر عدد الاكياس نحو 6 أكياس أو أكثر.

11- يتم وضع السمك في مكان جاف تماماً مع الحرص على ضرورة تقليب لفة السمك أكثر من مرة كل فترة حتى نتأكد من توزيع الملح على جميع أجزاء الفسيخ، وبتم لمدة تتراوح ما بين 8 أيام وحتى 10 أيام لكي نحصل على فسيخ نظيف وصحي وأمان للعائلة.

12- يتم إعداده للأكل من خلال التخلص من الرأس والشوك والبطن ويعصر عليه ليمون ووضع كمية من الزيت.

13- يقدم مع الفسيخ بصل وليمون وشرائح الطماطم والخيار.