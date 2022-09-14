تراند اليوم : فوائد وأضرار تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم 2018

مصر- الخليج 365

يعتبر الفسيخ والرنجة "السمك المملح" من أفضل الوجبات والأطباق التي يتم تناولها خلال أيام عيد شم النسيم في جمهورية مصر العربية، حيث يعتبر من العادات والتقاليد الخاصة في هذا اليوم، فبجانب فوائد الفسيخ الصحية يوجد له العديد من الأضرار على الجسم، لذلك نقدم لكم "الخليج 365" أبرز هذه الفوائد والأضرار لتناول الفسيخ خلال التقرير التالي :-

فوائد تناول الفسيخ:

يحتوي الفسيخ على كميات كبيرة من البروتين، فكل 100 جرام من الفسيخ تحتوي على 250 سعرًا حراريًا، وعلى 55 جرامًا من البروتين، كما أنه يحتوي على نسب كبيرة من الفوسفور، والأملاح المعدنيّة، والتي تعمل على قتل الميكروبات وتعقيم الجسم.

يعالج الفسيخ والأسماك المملحة الإمساك، واضطرابات الجهاز الهضمي.

يعمل الفسيخ كفاتح للشهية.

يعمل الفسيخ على تنظيف الجسم، وذلك عن طريق زيادة الرغبة في شرب كميات كبيرة من الماء.

الفسيخ يحتوي على موادّ تعمل على تنشيط الغدد الجنسيّة.

تناول الفسيخ يعمل على التخفيف من أثر إنفلونزا نزلات البرد.

تناول الفسيخ يحمي الجسم من الأمراض حيث احتوائه على مضادات أكسدة هامة.

أضرار تناول الفسيخ:

كما توجد فوائد للفسيخ، توجد أيضا أضرار له، منها ذات التأثير السريع ومنها التي يكون تأثيرها على المدى البعيد، ومن هذه الأضرار:

في حالة إكثار تناول الفسيخ، قد يسبب ذلك نوبة إسهال لمدة 12 إلى 72 ساعة، وأيضا كثرته قد تؤدي إلى ضيق في التنفس، يؤدي الفسيخ للعديد من المشاكل الصحية بسبب زيادة الأملاح به، لذا يجب عدم الإكثار من تناوله،

في حالة إن كان السمك المملح أو الفسيخ فاسدا قد يتم الإصابة بتسمم غذائي.