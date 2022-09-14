تراند اليوم : ارطغرل 114 :: موقع النور قيامة ارطغرل 114 قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 114 : أرطغرل يسحق جيش الامبراطور بمساعدة أريس

تتواصل الاثارة والمتعة في مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع ، ففي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 114 كارجا وارطغرل سيقنعون كل من هو ضد سعد الدين لقتــلــه عندمـا يأتــي لســيفـاس بعـد فتـح سمسياط .

احمد(أريس) يخطط لقتل جيشه القادم من الإمبراطور عن طريق فخ بالتعاون مع ارطغرل ،تورغوت وارطغرل وكاراجا سينتقمون من سعد الدين دون ان يتـوقع وسيتـم قتلـه بأكثر من 20 طعنة.

غون ألــب سيفـهـم اخيراً ان سعـد الدين كان خائـن ،الجميع،نهــايــــة سعـــد الديــــن اخيــراً وبدء مرحلـــة جديــدة للدولـــة وإعـلان الافراح في كافة أنحاء الدولة.