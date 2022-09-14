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تراند اليوم : مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 114 مترجمة

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تتواصل الاثارة والمتعة في مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع ، ففي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 114 كارجا وارطغرل سيقنعون كل من هو ضد سعد الدين لقتــلــه عندمـا يأتــي لســيفـاس بعـد فتـح سمسياط .

احمد(أريس) يخطط لقتل جيشه القادم من الإمبراطور عن طريق فخ بالتعاون مع ارطغرل ،تورغوت وارطغرل وكاراجا سينتقمون من سعد الدين دون ان يتـوقع وسيتـم قتلـه بأكثر من 20 طعنة.

غون ألــب سيفـهـم اخيراً ان سعـد الدين كان خائـن ،الجميع،نهــايــــة سعـــد الديــــن اخيــراً وبدء مرحلـــة جديــدة للدولـــة وإعـلان الافراح في كافة أنحاء الدولة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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