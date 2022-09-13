تراند اليوم : انتر ميلان مباشر .. بث مباشر انتر ميلان وفيكتوريا بلزن بث مباشر مباراة إنتر ميلان اليوم مباشرة

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيلة فريقه لمواجهة فيكتوريا بلزن، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت تشكيلة إنتر بعض التغييرات، حيث عاد أونانا لحراسة المرمى، فيما يظهر أتشيربي في خط الدفاع لأول مرة بعد انضمامه هذا الصيف، بالإضافة للاعتماد على ثنائية كوريا ودجيكو.

وخسر إنتر ميلان، مباراته الأولى في دور المجموعات بالبطولة القارية، وهو نفس حال فيكتوريا بلزن.

وجاءت تشكيلة إنتر ميلان كالتالي:

أونانا، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، مخيتريان، جوسينس، كوريا، دجيكو

فيما جاءت تشكيلة فيكتوريا بلزن كالآتي:

ستانيك، هافيل، هيجدا، بيرنيكا، جيميلكا، كالفاش، بوشا، سيكورا، فلكانوفا، موسكيرا، شوري