تراند اليوم : نتائج الترقية بالاختيار 2018 التعليم الابتدائي

أعلنت دائرة التربية الوطنية بالمغرب نتائج الترقية بالاختيار 2018 والتسقيف 2019 .و أفرجت مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن النتائج الأولية للترقية بالاختيار ب رسم 2019 والتسقيف ل 2019 مساء اليوم.4 فقد بلغ عدد المستفيدين 100 مستفيد(ة) برسم 2018 و4 مناصب بالتسقيف بمفعول .1.1.2015 فيما احتفظت اللجنة ب 80 منصبا للطعون والتي تقرر عقد اللجان بخصوصها يوم 5 أبريل القادم.

اما من الدرجة 1 إلى الدرجة الممتازة فقد بلغ عدد المستفيدين برسم 2018 693 والتسقيف 297 بمفعول 1.1.2015

فيما احتفظت اللجنة ب 343 منصبا للطعون..

وفيما يتعلق بسلك الابتدائي فقد استفاد من الترقية من الدرجة الثانية الى الأولى ابتدائي 1390 منهم 757 برسم 1.1.2018 (52 متقاعد(ة)) بعتبة 119 نقطة. و633 بالتسقيف 1.1.2015 فيما قررت اللجنة الاحتفاظ ب 89 منصبا للطعون .والتي ستنعقد بالموازاة مع لجنة التاهيلي.

اما بخصوص الترقي من السلم التاسع الى العاشر فقد استفاد 965 أستاذ (ة) برسم سنة 2018 منهم 808 بالاختيار بمفعول 1 . 1 . 2018 وبعتبة 96 نقطة،كما ترقى بالتسقيف 159 بمفعول (1.1.2015)

مع الاحتفاظ ب 108 منصبا إلى غاية انعقاد اللجنة الاستدراكية.

وأوضحت الوزارة أن اعلان النتائج جاء بتفعيل المرسوم رقم 2.19.504 بتاريخ 26 يونيو 2019 ، بتغير وتعميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، المادة 115 مكررة ثمان مرات محالون على التقاعد .

تحميل نتائج الترقية ( الرابط التالي ) .