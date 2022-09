تراند اليوم : فيديو رضوى .. شاهد: هجوم على السيسي تبعها إعتقال للشابة رضوى

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بنشر فيديو رضوى الشابة المصرية التي هاجمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسياسة إدارته لأمور البلاد، وعقب نشر فيديو رضوى على الصفحة الشخصية الخاصة بها سارعت السلطات المصرية لإعتقالها مما أثار غضباً واسعاً في صفوف معارضي السيسي وعلى رأسهم المقاول محمد علي.

وتداول ناشطون فيديو الناشطة المصرية رضوى التي اعتقالت من قبل السلطات المصرية عقب نشرها فيديو يهاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحتها الشخصية على فيسبوك.

ووجهت رضوى في رسالتها الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قالت فيها" مصر لي حاميها ربنا مش انت ولا حسنى مبارك ".

وقالت " حسبي الله ونعم الوكيل ، ربنا يوجينا فيكو أية ، عشان الناس لي بتموت وعشان الناس لي ما بجيش حئها".

#رضوي_فينٌ #رضوى_محمد #رضوى_فين

The zionist agent Sisi forces kidnapped this young girl yesterday cuz she is talking about his corruption