تراند اليوم : فضيحة مرتضى منصور .. فيديو مرتضى منصور الجديد فيديو “جنسي” صادم لمرتضى منصور

تقوم بعض المواقع المصرية ومنصات السوشيال ميديا بنشر فيديو فضيحة مرتضى منصور ، كامل والذي ظهر فيه بمشهد جنسي غير لائق، الفيديو الإباحي الذي تم تداوله على نطاق واسع أظهر بحسب متداولي المقطع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس الشعب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عاري في غرفة مظلمة مع شاب تجرد من ملابسه تماما.

وتسبب هذا الفيديو في إثارة الجدل حول حقيقة هذا المقطع الجنسي والذي يظهر فيه شاب عاري تماماً من ملابسه وهو يدخل على شخص المفترض أنه مرتضى منصور ـ بحسب رواية النشطاءـ غرفة النوم.

حيث تسرب إلى مواقع التواصل الاجتماع وموقع يوتيوب مقطع مصور في فضيحة بها رجل يظهر عاريا يمشي من جهة السرير إلى جهة الكومود في غرفة النوم، في إضاءة ضعيفة قليلا، وحتى يصل إلى هاتفه يصله مكالة هاتفية، وفي تلك الأثناء يخرج شاب صغير يبلغ من العمر 15 عاما تقريبا، من حمام الغرفة إلى الغرفة، قبل أن يشير له من يتكلم في الهاتف بأن أسكت واضعا اصبعه السبابة على فمه، بينما يقف الشاب فيقول ردا على الهاتف ألو.

والمقطع المصور أقل من دقيقة إلا أن إضاءة شاشة الهاتف وإضاءة الحمام التي تظهر في المقطع تنزل على وجه المتواجد في المقطع فتتبين ملامحه بشكل شبه واضح.