تراند اليوم : تردد قناة الميادين على جميع الاقمار ... قناة الميادين البث الحي المباشر مشاهدة قناة الميادين بث مباشر

تردد قناة الميادين نايل سات وعربسات وهوت بيرد محل اهتمام طبقات واسعة من الجماهير العربية والفلسطينية عقب تواصل العدوان الاسرائيلي على غزة، و قناة الميادين هي فضائية عربية اخبارية مستقلة انطلقت في الحادي عشر من حزيران من العام 2012 و اتخذت من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا له.

رغم قصر عمر الميادين الا أنها أصبحت فعليا واحدة من اهم القنوات العربية انتشارا وتأثيرا، لا بل باتت القناة الاخبارية الاولى في اكثر من بلد عربي بسبب التزامها المهنية والتوازن في العمل مما جعلها مساحة تلاق وحوار وتفاعل.

تبث القناة 24/24 ساعة مقدمة اكثر من عشر نشرات اخبارية ونحو 17 برنامجا منوعا . كما ينتشر مراسلوها في عواصم القرار والكثير من دول العالم و المنطقة من موسكو الى واشنطن و لندن و طهران و باكستان وافغانستان واوروبا والبلاد العربية كافة .

تميزت الميادين منذ انطلاقتها في الكثير من التغطيات و قدمت السبق الصحافي في اخبارها و برامجها . وكانت رائدة في تغطية الحرب الاسرائيلية على غزة ما حول تغطياتها في احداث عديدة الى مصدر معلومات لمحطات كبرى كما تناولت الكثير من هذه المحطة تغطية الميادين كالبي بي سي والفوكس نيوز وروسيا اليوم وفرنسا 24 وتلفزيون اليابان وقنوات اوروبية وعربية وصحف عالمية كالواشنطن بوست ولو موند الفرنسية.

الهدف والهوية

شبكة الميادين الإخبارية هي شبكة إعلامية عربية. تقوم الميادين على شعار "الواقع كما هو" وتلتزم به لنقل الحقيقة والرأي في عالم مأزوم. تخرج الميادين في لحظة سياسية حرجة في تاريخ المنطقة لتكون على حجم التحدي، مقدمة إعلاماً جديداً ملتزماً بالقضايا الوطنية والقومية والإنسانية، ضمن قالب من المهنية الصحفية الموضوعية.

تحوي الميادين باقة متنوعة من البرامج الحوارية والثقافية والفكرية، تهدف إلى مخاطبة العقل العربي بلغة التعقّل ومدّ جسور الحوار والمعرفة، مستفيدة من تقنيات الإعلام الحديث والبديل لتشبيكه مع الإعلام المرئي، ليكون الخطاب ملائماً لجميع الأعمار والثقافات، خطاباً ينبذ التفرقة والعنصرية بجميع أنواعها، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الأرض والإنسان العربي على حد سواء، في إطار يجمعنا إلى العالم كله ولا يعزلنا.

وفي شبكة الميادين أيضاً أسماء إعلامية مضيئة عرفها الجمهور العربي وأحبها، ووجوهاً جديدة واعدة ومتميزة بما سيضفي على القناة حماس الجديد وخبرة المخضرم. أسماء تتعاون من أجل تقديم المعلومة والخبر الأفضل والأدق والأشمل. ومن أجل إعادة اتجاه دفة الإعلام العربي إلى ميناء مطالب الجمهور وآراءه وهواجسه، في مسيرة عمل صحفي سيكون المشاهد العربي جزءاً منه، لا مستهلكاً له.

شبكة الميادين الإعلامية: إضاءة على الأمس، ومرور على "الواقع كما هو" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح المشاهد أن يكون.

السياسة العامة

" الميادين" شبكة فضائية عربية شعارها إعلام الواقع،، تحرص على تقديم الصورة الكاملة والمعلومة الدقيقة وعلى نقل الواقع كما هو،،بلغة صحافية محترفة،،تلتزم المهنية والتوازن،، وبرؤية إعلامية حديثة،، تحاكي العصر والمستقبل ... هي وسيلة إعلام تنشد أن تكون مساحة تلاق وحوار وتفاعل .... " الميادين " تتابع قضايا الأمة والعالم برؤية شاملة،،تتمسك بوحدة الوطن العربي والتفاعل مع دائرته الحضارية و الاستراتيجية الاقليمية وتحرص على تضامن العالم الاسلامي،، والتواصل مع عالم الجنوب من موقع الانتماء . " الميادين " معنية بملفات الحريات والاصلاح والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في التعبير الحر وتحديد خياراتها الوطنية الداخلية... تحتضن نبض الناس وهمومهم اليومية في الميدان، وتلامس تطلعات المرأة والشباب،، وترصد حال الفقراء والمظلومين أينما كانوا و تولي اهتماماً خاصاً بالتنمية البشرية و الاجتماعية " الميادين " تنحاز لثقافة التسامح ورفض التطرف والارهاب...تنطلق من ثابتة التنوع في النسيج العربي،، بمسيحييه و مسلميه ومكوناته القومية المتعددة ،،والشبكة تحترم حق الاختلاف وتشجع حوار الثقافات والحضارات وهي منبر للحوار مع الغرب الاوروبي و الاميركي . " الميادين" لا تسمح بأن تكون إطاراً لأي تمييز عنصري وتفرقة عرقية وتقسيم ديني وتحريض طائفي ومذهبي . " الميادين" ترى في القضية الفلسطينية عنوان تحرر وطني، وحضورها مركزي في القناة....تتعاطى مع الفلسطينين كشعب واحد في الوطن وفي الشتات، وككل متكامل في الداخل بمن فيهم فلسطينيو أراضي الثماني والأربعين...لملف الأسرى داخل السجون الاسرائيلية اهتمام مستمر . " الميادين" ترفض أي هيمنة خارجية وتؤيد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال و على رأسه الاحتلال الاسلائيلي لفلسطين و الأراضي العربية .

ترددات الميادين

NileSat orbit | 7° W

FREQUENCY: 11392

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 5/6

Hot Bird | 13° E

FREQUENCY: 12111

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 27500

FEC: 3/4

Galaxy 19 | 97° W

FREQUENCY: 12177

POLARIZATION: VERTICAL

SYMBOL RATE: 23000

FEC: 3/4