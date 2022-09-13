تراند اليوم : نتائج مفاضلة التعليم المفتوح جامعة البعث .. كشوفات نتائج مفاضلة التعليم المفتوح جامعة البعث للعام 2019 – 2020

نشرت جامعة البعث نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام 2019 – 2020 ، وقالت جامعة البعث إن نتائج مفاضلة التعليم المفتوح يمكن الحصول عليها بشكل مباشر من خلال بوابتها الالكترونية.

وقالت الجامعة عبر موقعها الالكتروني: تعلن جامعة البعث عن قبول طلبات الطلاب السوريين و من في حكمهم و الطلبة العرب والأجانب الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح , للعام الدراسي 2019-2020 ، وفقاً لما يلي

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فقد أصدرت جامعة البعث اليوم نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019 وبينت الحدود الدنيا من الدرجات للقبول في برامجه.

وكانت جامعة دمشق أعلنت بدء قبول طلبات التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019 في مراكز التسجيل اعتبارا من اليوم.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية والترجمة والإعلام والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال ودبلوم التأهيل التربوي.

شملت نتائج مفاضلة التعليم المفتوح اسماء 16961 طالباً وطالبة.

وتم قبول ألف طالب في برنامج الدراسات القانونية و500 طالب في كل من برامج الإعلام والترجمة في اللغة الإنكليزية والدراسات الدولية والدبلوماسية ودبلوم التأهيل التربوي و800 طالب في كل من برامج المحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة و700 طالب في برنامج رياض الأطفال.