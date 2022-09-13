تراند اليوم : اسماء تعيينات وزارة الكهرباء

أعلن في محافظة ذي قار العراقية، اسماء تعيينات وزارة الكهرباء ، والتي شملت أسماء 300 مقبولاً ، حسب مسئولين في وزارة الكهرباء.

والجدير بالذكر أن العمل في وزارة الكهرباء سيكون للشباب، وسيحصل أولئك الشباب على نسبة 5% من القيمة التي سيحصون عليها للفواتير يوميًا، أي أن العمل سيكون بنظام الأجر اليومي، وفي حال انتظم الشباب في التدريب الذي تم عمله في العراق فإنهم سيحصلون على أجل يومي قيمته تصل إلى خمسة آلاف دينار عراقي، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ولكن هذا سيكون عقب التقديم والقبول في تعيينات وزارة الكهرباء العراقية، والإعلان عن أسماء المقبولين في هذه التعيينات.

وفي محافظة بغداد مطلوب ثلاثة آلاف عامل، ومطلوب أيضًا 750 شاب في محافظة الأنباء بينما محافظة ديالي مطلوب 500، أما توزيع كهرباء الوسط، فمطلوب تعيين 750 شاب في بابل، ومطلوب أيضًا تعيين 600 في كربلاء، أما الديوانية فمطلوب منها 600 شاب، ومطلوب 600 في النجف، ومطلوب في واسط عدد 750 شاب.

رابط استعلم عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة الكهرباء لمديرية الإنتاج بمحافظة ذي قار، وفور الحصول على المستمسكات المطلوبة ومواعيد المقابلة وكيفية استلام العمل، سنحدث لكم تلك الأخبار خلال الساعات المقبلة، والتي ستنشر على موقع ديوان المحافظة بجانب عناوين استلام المستندات.